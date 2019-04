Frutales para Caminomorisco

Que la burocracia es farragosa y la administración un mastodonte que maneja tiempos que no cuadran con la agilidad que requieren los emprendedores no es algo nuevo. «Hemos perdido una buena oportunidad porque la ley no permitía tramitar el cambio de cultivo en la zona, precisamente por el incendio. Es injusto, porque somos víctimas de un incendio que va condenar a nuestro territorio durante 30 años, según marca la legislación actual», se queja el alcalde de Caminomorisco, Gervasio Martín. La Ley Montes, de ámbito estatal, no permite cambios en los usos del suelo durante 30 años de terrenos afectados por incendios.

El proyecto que han perdido, según su relato, es el que les presentó una potente empresa de fruta que pretendía plantar en la zona 1.500 hectáreas de distintos tipo de frutales y que ha acabado trasladando ese proyecto a Portugal «por las trabas que se en encontrado aquí», afirma el regidor, que dice compartir «al cien por cien» el contenido del manifiesto y lamenta la situación. (El caso de Caminomorisco fue, de hecho, uno de los que se expuso en la reunión en la que se consensuó el manifiesto que han difundido)

El de los frutales de Caminomorisco es uno de los proyectos que no ha prosperado como tampoco lo han hecho otras iniciativas menores de particulares que «han acabado por abandonar, cansados de cumplimentar trámites que nunca parecían terminar», se quejan desde el Mosaico.

Perseverantes

Aún así, hay emprendedores que perseveran aún y también casos en los que los trámites han encontrado menos obstáculos. Entre estos, otro vinculado también a Caminomorisco y al Mosaico, como es la planta de Biomasa que se instalará en la zona y cuyas obras comenzarán este verano, según explica el alcalde. Será la tercera instalación de estas características de un paquete que incluye otras dos plantas en Moraleja y Herrera del Duque y tendrá capacidad para generar unos 125 empleos directos e indirectos para para fabricar pellets en la zona de Hurdes, previsiblemente en el 2020.