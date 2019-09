González no cree que haya estabilidad de gobierno en años

El expresidente del Gobierno, Felipe González, dijo ayer que todavía tiene esperanza de no ir a otras elecciones, pero no tanta de que haya una estabilidad gubernamental en los próximos años, como no la habido en los anteriores. «Necesitamos unos presupuestos ya», subrayó González, a la vez que explicó que le preocupa, «nada más y nada menos, que tengamos caducado al Consejo General del Poder Judicial, la RTVE y la Comisión Nacional de Mercado de Valores».

Para él, «la crisis empieza a tener una dimensión institucional». En si opinión, la «preocupación es seria, pero no aguda. Todavía no nos ha caído un Johnson o un Trump pero está a punto».

El expresidente del Gobierno lanzó estas reflexiones durante la conferencia ofrecida en el marco del curso internacional ‘Iberoamérica y la Constitución de 1812’, que este viernes se desarrolló en la localidad de Cabeza del Buey. A su ponencia asistió el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y sus antecesores en el cargo, José Antonio Monago y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Felipe González cuestionó «cómo es posible que se puedan tomar decisiones tan importantes como las que se toman sin dedicarle tiempo a pensar, a reflexionar las consecuencias de las decisiones que tomas».

En este sentido, señaló que los responsables políticos «si dan un paso» tienen que «pensar en los diez siguientes porque las consecuencias también las tienen que asumir», y «si vamos o no vamos a elecciones, la responsabilidad es de ellos, no del que vota, no del ciudadano», apostilló. «Si uno se presenta a unas elecciones da un resultado, pero no sirve, va otra vez y va otra vez, en alguna medida o en serio se le está diciendo a los ciudadanos vuelva a votar hasta que acierte... no parece razonable», espetó.

CÍRCULO VICIOSO // Así, González quiso evidencial que el momento actual es «complicado» y confesó que lleva «tres o cuatro meses escapando de las tertulias y los debates» porque «es exactamente lo mismo y siempre en los mismos términos que lo que se decía hace dos meses» por lo que consideró que el país se encuentra en «una especie de círculo vicioso».

González indicó que va a haber una ronda de consultas la semana que viene de acuerdo con la Constitución, en la que también se determinan las competencias del Ejecutivo y sus funciones, por lo que manifestó que le gustaría que «los negociadores si negocian, sean los que sean y sea cual sea el resultado esa parte se la sepan bien». «Porque si uno no sabe el papel del presidente del Gobierno, si uno no sabe que las decisiones las toma el Consejo de Ministros, si uno no sabe eso, no sabe nada», resaltó al tiempo que añadió que «si alguien cree que puede tener el Ministerio de Trabajo o el de Sanidad con plenas competencias para decidir, no sabe de lo que está hablando».

El expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra instó, por su parte, a los partidos políticos a decirle a los ciudadanos, antes de cualquier proceso electoral, «con quién piensa pactar» si no logra la mayoría absoluta. «Dígame usted con quién va a pactar antes de que yo vote, pues así usted ya tiene un compromiso adquirido», señaló.