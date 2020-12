La Guardia Civil ya controla en el cumplimento del cierre perimetral de la región

La Guardia Civil ya está realizando controles desde las 00.00 de hoy hasta el 6 de enero por el cierre perimetral de Extremadura.

En concreto, en la A-66 Los agentes preguntan el motivo del traslado, que solo puede ser por reunión familiar, profesional y causa mayor.

El cierre de la comunidad autónoma ha arrancado este miércoles, 23 de diciembre, sin incidencias destacables en sus primeras horas de desarrollo.

Es una de las medidas puestas en marcha en la región, respecto al que la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha señalado que se debe "interiorizar" que los encuentros en estas fechas navideñas deben ser familiares, al tiempo que ha hecho hincapié en que "evidentemente no se trata de hacer un árbol genealógico de cada una de las personas en su vehículo", ni de que presente una partida de nacimiento o "la prueba de ADN".

"Aquí lo que se trata es de identificar cuál es el destino de las personas, dónde van, con quien se van a reunir y en el caso de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que desde luego son personas especializadas en investigar y en detectar cuáles son los incumplimientos, pueden requerir documentación que prueben lo que están diciendo", ha ahondado.

Igualmente, ha matizado que "en caso de que tengan dudas y de que no haya manera de certificar" cuál es el parentesco o grado de familiaridad que se tenga con el domicilio al que se acude, pueden elevar una denuncia, en cuya contestación se presentarán "las pruebas oportunas y las alegaciones que los ciudadanos pueden hacer".

Así lo ha señalado la delegada este miércoles en una rueda de prensa en Badajoz en la que ha informado de la reunión del Centro de Coordinación Policial para poner "al día" los dispositivos de control y vigilancia que se están estableciendo en todos los municipios extremeños, así como en las carreteras de acceso a la región y en los medios de transporte para tratar de frenar el avance de los contagios que se están produciendo de la pandemia de la covid-19.

Al respecto, ha trasladado la "enorme preocupación" que "en estos momentos" tienen todos los servidores públicos en los que "cae la responsabilidad de frenar el avance de la pandemia", y ha avanzado que las previsiones "no son buenas": "desgraciadamente en los últimos días estamos viendo cómo se incrementan de forma considerable los contagios y existe un temor certero de que los primeros días del mes de enero puedan ser días negros, muy dolorosos, en los que todos podemos sufrir las consecuencias del comportamiento que tengamos en estos días".

En este sentido, la reunión de este miércoles se ha centrado en analizar cuáles son los comportamientos que tratarán de evitar en aras de "paliar en lo posible esas perspectivas difíciles y duras que nos trasladan los responsables de la Consejería de Sanidad y de Salud Pública" y que les llevan a "pensar" que las camas de los hospitales y UCI "pueden sufrir una intensificación en su ocupación y enormes dificultades a partir de enero".

"Es necesario llamar a la concienciación ciudadana, no podemos hacerlo solos, hay centenares, miles de servidores públicos que se van a dejar el corazón, la piel, que van a estar en primera línea", ha destacado en relación a sanitarios, policías nacionales y locales, guardia civiles, bomberos, personal del 112 y a todos los trabajadores esenciales que "estarán al pie del cañón para evitar en lo posible esos comportamientos que nos van a poner a todos en peligro".

No obstante, "de ninguna de las maneras lo lograremos si los ciudadanos no entienden que la gente debe tratar de quedarse en casa, de compartir con los familiares directos estos días de celebración", al tiempo que ha agregado que "en la medida de lo posible no" se deben compartir distintos núcleos familiares en estas fiestas, mientras que las reuniones con amigos o con personas de otros entornos "deben ser muy cuidadosas, restrictivas y siempre guardando las medidas de seguridad que están establecidas".

Medidas y limitaciones

Unas medidas que "no van más allá de poner una serie de limitaciones que den seguridad a esos encuentros" y entre las cuales García Seco ha citado en primer lugar el cierre perimetral de la comunidad, que estará vigilado con controles "aleatorios" por parte de la Guardia Civil y en los que se tratará de identificar a aquellas personas que van a hacer desplazamientos no autorizados, ante lo cual ha recordado que los desplazamientos para reunirse con familiares en los días de Navidad "están permitidos, pero no para otras actividades no recogidas en la normativa".

Ante ello, ha pedido "comprensión" con el trabajo de los agentes de la Guardia Civil que van a llevar a cabo esos controles y que pueden pedir documentación o requerir información adicional sobre el destino, con quien se va a reunir o dónde se va a estar: "no es más que tratar de disuadir a todas las personas que pretendan desplazarse sin ese motivo de que lo hagan".

Por otro lado y en cuanto a las actividades de ocio y restauración, ha remarcado que están reguladas por el control de aforos que "estarán siempre vigilados" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como que se tratará de evitar tanto el consumo de alimentos como de bebidas de pie, al lado de las barras, en mesas altas o superando el número máximo de seis personas que se pueden reunir en Navidad, como también se deben guardar las distancias de seguridad dentro de los establecimientos.

También se trabajará en los centros comerciales y en el comercio minorista para vigilar los aforos, mientras que en el caso de las reuniones con carácter familiar están limitadas también a seis personas excepto en Nochebuena y en Nochevieja, cuando podrán estar hasta 10 personas y que serán los únicos días en los que se amplía la restricción de la movilidad nocturna, que será de las 00,00 horas todos los días salvo en estas dos noches que será a las 00,30 horas.

Ambos días se tratará de "poner en la calle" a "todos" los efectivos y, además, los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar de 18,00 a 20,00, sobre lo cual ha explicado que se trata de "frenar el ocio" y que "una vez que finalicen las comidas las personas puedan desplazarse a su domicilio, a no ser que quieran volver al restaurante para cenar", dado que "no es la idea que haya esas tardes de ocio largo que se producen normalmente en nuestros pueblos y ciudades" y de encuentros de amigos "previas a las noches de Nochebuena y de Nochevieja".

García Seco ha abundado del mismo modo que habrá "mucha" presencia policial, uniformada y no, y que se va a trabajar con los propietarios y gestores de estos establecimientos para recordarles que son "responsables de lo que se esté produciendo en sus locales", aunque cuando estos cierren sus puertas "la responsabilidad se traslada a cada uno de nosotros".

"Es preferible pasar unas Navidades más discretas, pero pasarlas, y que lleguemos a la vacuna por fin pero sanos y no tengamos que vivir los datos que estamos viviendo ahora", ha incidido, para recordar que este martes cerca de 400 extremeños supieron que eran positivos en covid, de los cuales "algunos de ellos acabarán conectados a un respirador" y "algunos de ellos desgraciadamente van a fallecer", junto con que los nuevos positivos que se conozcan este miércoles "pueden ser consecuencia de un comportamiento incívico de alguno de nosotros".