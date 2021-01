«Ha sido maravilloso, en tres días llenamos los depósitos de sangre»

El llamamiento realizado la semana pasada por el Banco de Sangre de Extremadura ante el descenso de las reservas de sangre ha tenido un efecto rápido y efectivo. «Hicimos un llamamiento porque tuvimos varios inconvenientes en la actividad normal: hubo colectas que se suspendieron por la nieve y otras por la alta incidencia del covid en algunos municipios que decidieron no correr riesgos. Nos quedamos bastante escasos de sangre, pero la respuesta de los donantes de Extremadura fue maravillosa, fue masiva y hubo gente que se quedó incluso sin donar porque ya no pudimos asumir tanta colecta», explica la directora del Banco de Sangre extremeño, Esperanza Fernández.

«En tres días tuvimos llenos de nuevo los depósitos de sangre». De momento, la situación parece normalizada pero advierte de que en el Banco se necesita que entre sangre todos los días, porque también salen bolsas todos los días. Además, uno de los componentes sanguíneos que se obtiene en cada donación, las plaquetas, apenas tienen una duración de 5 días, por lo que la actividad debe ser constante. «Ahora mismo las reservas están bien, pero esto no quiere decir que no sigamos necesitando donaciones. No podemos estar dos días sin recibir sangre, pero tampoco acaparar muchísima por la caducidad. Tiene que ser un proceso continuo».