Hacienda evita devolver el IVA pero da más margen de gasto autonómico

Al menos por el momento, el Ministerio de Hacienda no va a devolver a las autonomías los 2.500 millones de euros pendientes de la liquidación del 2017 pero a cambio, la ministra María Jesús Montero ha ofrecido tres medidas «paliativas» durante su reunión con los responsables autonómicos de Finanzas, ayer, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Esta misma semana, la Junta de Extremadura había incidido en que pediría de nuevo al Gobierno de España la devolución del IVA de 2017 que se le adeuda, cantidad que cifró en 86 millones, y que, en función de la respuesta que se le diese en el consejo de ayer, procedería a la reclamación por «la vía jurídica» que entendiese oportuna.

Entre las compensaciones que el Gobierno puso encima de la mesa a los gobiernos autonómicos, se ofreció un mayor margen de gasto en el 2020, equivalente a unos 2.500 millones, al elevar en dos décimas, hasta el 0,2% del PIB el objetivo de déficit de este año.

En segundo lugar, un préstamo a tipo de interés cero para financiar el mayor déficit provocado por el desfase de un mes en la liquidación del IVA.

SIN TOMARLO EN CUENTA / Y en tercer lugar, María Jesús Montero se comprometió a no tomar en cuenta el importe del IVA no liquidado a la hora de computar si una comunidad cumplió o no con el objetivo de déficit en el 2019. Es decir, si tras descontar el efecto del IVA, una comunidad anotó un déficit del 0,1% del PIB, o inferior, se entenderá que cumplieron el objetivo del 2019 y en consencuencia no quedará obligada a presentar a Hacienda un plan de ajuste para reconducir sus cuentas.