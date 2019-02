Hallan una fosa con 6 galgos en el municipio de Lobón

La plataforma No a la caza ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por el hallazgo de seis perros muertos en el interior de sendos sacos, localizados en un socavón del extrarradio del municipio de Lobón. El hallazgo de estos perros, al parecer galgos, se produjo el pasado día 14 por un vecino de esta localidad, quien dio aviso al instituto armado y a la plataforma No a la caza. Dos agentes de la Guardia Civil constataron la existencia de seis perros muertos en diferentes estados de descomposición, informaron fuentes del citado colectivo. La plataforma No a la caza subrayó la necesidad de colaborar con la justicia en la persecución de los delitos de maltrato animal. Asimismo denunció que los restos de estos animales siguen sin ser retirados, por lo que no se descarta que la denuncia se extienda a delitos contra la salubridad pública y medioambiental.