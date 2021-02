"Hay que afrontar la situación y queremos ser optimistas"

Frente a los autónomos que ya no han podido aguantar más y han terminado bajando la persiana están aquellos que siguen capeando el temporal y se aferran a cualquier atisbo de esperanza para seguir adelante. Un ejemplo son Verónica González y Marta Morcillo, que regentan una franquicia de Yves Rocher en la calle Santa Eulalia de Mérida. Tienen la tienda desde el año 2013, cuando "surgió la oportunidad": Verónica era una de las empleadas y sus jefes iban a dejar el negocio, así que estas dos amigas emeritenses vieron la oportunidad de emprender y cumplir un sueño.

Hasta que llegó el coronavirus hace ya casi un año su negocio marchaba perfectamente e incluso contaban con dos trabajadoras. Pero en marzo de 2020 todo cambió: llegó el confinamiento, la tienda cerró y después de la apertura en mayo nada volvió a ser igual. No han podido renovar los contratos de sus dos empleadas (ahora solo ellas trabajan en la tienda) y aunque tuvieron un respiro en Navidad, calculan que han visto reducida su facturación al menos un 20%.

Además de la venta de productos de cosmética y maquillaje, en la propia tienda tienen centro de estética. Pero tampoco en este caso la actividad termina de arrancar. "La gente tiene miedo, no se arregla tanto, no hay eventos, no hay viajes... La gente no tiene tanta necesidad de venir", explica Vernónica.

Tanto en la tienda como en la cabina de belleza cumplen escrupulosamente todas las medidas anticovid: productos desechables, guantes, mascarillas, geles hidroalcohólicos, termómetro laser o desinfectantes para zapatos son algunas de las medidas que han implantado y que también les han supuesto una inversión extra. Hasta el momento no han recibido ayudas públicas más allá de los ertes. «"enemos que afrontar esto, aunque a veces no sabemos cómo", afirma Verónica, que lamenta que no han podido renovar los contratos a sus dos empleadas.

"Queremos ser optimistas y aunque aún falte mucho para que volvamos a la normalidad, queremos pensar que en el verano podremos volver a contratar y tener algo más de movimiento", afirma Marta con esperanza. Verónica y Marta entienden las últimas medidas tomadas por la Junta para frenar los contagios, que a ellas les han afectado de lleno: no les han permitido abrir el centro de estética porque como tienda estaban obligadas a cerrar. Sí lamentan, no obstante, que en este periodo de parón, en las grandes superficies como Carrefour o Mercadona sí se hayan podido comprar productos de cosmética que a ellas no les han permitido vender.