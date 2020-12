«Hemos cambiado turista por inquilino»

En los meses de julio y agosto se cubrieron gastos con los turistas de paso que hacían noche en Cáceres. Pero acabado el verano todo se paró. «A finales de septiembre empezamos a ver que comenzaban los cierres perimetrales. No había nada de turismo. Comparábamos con el mismo mes del año anterior y la diferencia era abismal y empezamos a plantearnos que teníamos que buscar una solución porque lo que venían eran varios meses con cero ingresos», dice Juan Francisco Girol.

Desde hace tres años gestiona dos apartamentos turísticos en el centro histórico, cerca de la plaza de Santiago, y hace un año que se hizo con el albergue que hay en la calle Margallo. Pero sin turistas ni peregrinos, ninguno de los dos negocios podían mantenerse por más tiempo y ahora tanto el albergue como los dos apartamentos funcionan gracias al alquiler de media estancia, una solución intermedia entre el turístico y el residencial y que es para periodos cortos, de unos meses. «Confiamos en que en el verano del 2021 se pueda recuperar cierta normalidad y vuelvan los turistas. Por eso optamos por ese modelo. En el alquiler de larga estancia, de más de un año, el cliente puede decidir continuar transcurrido ese tiempo», recuerda. Por eso se decantaron por esa solución que les ha reportado como clientes a profesores o enfermeras con contratos temporales, pero también a otras personas que buscan un lugar de forma transitoria mientras encuentran otra solución habitacional permanente.

De ese modo, Girol ha conseguido al menos «cubrir gastos» en el caso de los apartamentos y amortiguar las pérdidas con el albergue, donde los tres trabajadores siguen en un ERTE parcial que caduca el próximo 31 de enero. «La situación ha sido de locura», confiesa. Porque después de la inversión que hizo el año pasado en el albergue, el negocio solo ha arrastrado pérdidas como consecuencia del bloqueo en el sector y ha necesitado recurrir a dos créditos ICO para mantener el negocio. Uno lo pidió en el mes de abril, cuando aún estaba en marcha el confinamiento y toda la actividad paralizada. El otro lo acaba de solicitar porque ya no podía hacer frente a los pagos de los proveedores. «La situación me ha partido todos los proyectos», afirma. Así que confía en que la vacuna frente al covid sea efectiva y «que a partir de la primavera o el verano» vuelvan las reservas y los clientes. «Hasta ese momento soy consciente de que todo lo que me quedan son pérdidas», dice.