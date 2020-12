«Hemos sentido miedo de no estar a la altura»

Lleva casi cuatro décadas dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos, trabajando por intentar dar una oportunidad de vida a personas a las que aún no les ha llegado la hora, pero nunca pensó que se enfrentaría a una pandemia como esta. Basilio Sánchez (Cáceres, 1958) está al frente de la UCI del complejo hospitalario de Cáceres, quizá el que más ha sufrido esta crisis sanitaria. Dice que en estos meses ha vivido las experiencias más duras de su carrera porque en su unidad han despedido a muchas personas jóvenes, pero asegura que han luchado por cada una hasta el final. «Aquí se les aportaba lo mismo que se les podía aportar en cualquier UCI del mundo», afirma. Fuera del hospital, también es poeta (premio Loewe en 2018), pero el coronavirus le ha dejado en blanco, aún no le salen las letras.

-Volvamos al mes de marzo, ¿recuerda qué estaba haciendo cuando ingresó su primer paciente de covid en la UCI?

-Era una mujer. Ingresó el 9 de marzo, el día anterior a mi guardia. El día que entré de guardia me encuentro con una paciente muy grave, con una sospecha de que podría tratarse de una infección por covid, aunque todavía no se sabía. Esa misma mañana bajé al servicio de microbiología y absolutamente consternados me comunicaron que era un coronavirus de alta virulencia. Era el primer paciente ingresado en un hospital y en una UCI en Extremadura. Evolucionó a lo largo de mi guardia de forma francamente mal, sufrió un fallo multiorgánico y falleció a las 48 horas del ingreso. Aquel fue el arranque de la pandemia.

-¿Qué pensó cuando microbiología le confirmó que era un covid?

-Sentimos consternación, preocupación por no saber a qué te ibas a enfrentar a partir de ese momento. Teníamos noticias de la infección por los medios de comunicación y por comentarios científicos, pero no teníamos la evidencia real de tener todavía un paciente en nuestro hospital, ni en la UCI. En aquel momento era más que nada la preocupación, el resto vendría después, cuando aquello se convirtió en una avalancha. En los días siguientes empezaron a llegar casi a paciente diario y en cuestión de pocos días teníamos la UCI llena, lo que obligó a trasladar pacientes a la UCI del Universitario, allí tuvimos que abrir una tercera unidad para pacientes no covid. Nos cogió a todos desprevenidos y tuvimos que, en medio de aquel caos, intentar organizarnos de la mejor manera posible, tomando decisiones al paso e intentando ser prudentes porque no teníamos tampoco solución para nada.

-¿Cómo se siente un profesional cuando llega esa avalancha y no sabe cómo tratar a los pacientes?

-El problema es una avalancha de enfermos con una infección de la que nada se conoce todavía. Que se parece quizá a algunos cuadros que ya hemos tratado nosotros pero que se diferencia por la enorme agresividad de la enfermedad y por la posibilidad de que los propios sanitarios podamos resultar afectados. En la UCI estamos acostumbrados a trabajar en situaciones de tensión, con enfermos muy graves, pero casi nunca nos vemos expuestos a sufrir nosotros esa misma enfermedad.

-¿Recuerda al primer paciente que dieron de alta?

-Sí, Emilio. Suponía un éxito para él el superar una enfermedad tan larga; pero también suponía un éxito para nosotros porque era una forma de ver que la enfermedad se podía vencer y que el trabajo nuestro era eficiente. Para nosotros suponía una liberación absoluta el ver que, con trabajo y dedicación, podíamos superar esto. El poder dar un alta siempre ha sido para nosotros el momento más emocionante en UCI. Todavía hoy seguimos aplaudiendo, sigue siendo emocionante porque no es una enfermedad al uso, viene rodeada de un halo bastante trágico.

-¿Cuántos días pasaron hasta que el primer paciente salió de la Unidad de Cuidados Intensivos?

-30 o 40 días, esta es una enfermedad de curso muy grave, con una alta mortalidad y de larga duración. Pasaban periodos muy largos en los que se ponía a prueba nuestra resistencia y por supuesto la de los enfermos. Nuestra teoría es que, al no conocer bien cuál era la historia natural de la enfermedad, no había que tirar la toalla. En otros pacientes críticos, a partir de un número de días no podemos tener esperanza, pero es que aquí, en esta enfermedad de la que nada conocíamos, teníamos que seguir trabajando hasta el final. Así descubrimos que era de curso muy largo y los pacientes que salían lo hacían en torno a los 30 o 40 días, por eso nunca tiramos la toalla con ningún paciente.

-Era usted el encargado de hablar a diario con la familia, ¿cómo se prepara un médico para dar esa noticia a sus seres queridos?

-Decidimos que fuera siempre el mismo médico el que informase a la familia y se demostró que era muy efectivo, porque se establecía con los familiares un lazo afectivo. La distancia de las primeras llamadas se convertía en cercanía y confianza con el tiempo. Los familiares, que no ven a sus enfermos durante semanas, podían sincerarse, transmitían su ansiedad, sus agobios... Les informábamos que se les aportaba en esta UCI lo mismo que se les podía aportar en cualquier UCI del mundo.

-¿Ha llegado a conocer a alguno de esos familiares?

-En una cafetería estaba con mi mujer y se me acercó una chica joven. Me preguntó si era el doctor Basilio Sánchez. Se me abrazó llorando porque era la hija de un paciente con la que había hablado durante 50 días. Su padre salió de la UCI. Yo me emocioné. En el ejercicio profesional en esta época se han producido situaciones muy emocionantes, la parte humana aflora con mayor intensidad tanto en el personal sanitario como en los familiares. Uno está muy al borde siempre de la emoción.

-Cuando se despertaban los pacientes, ¿eran conscientes de lo que les había ocurrido?

-Los pacientes graves se mantienen sedados y conectados al respirador, con analgesia y sedación para que no sufran. Cuando empiezan a recuperarse se les va quitando la sedación y llega un momento en que ya tienen conciencia y algunos sí reconocen la gravedad y el riesgo a fallecer que tienen en ese momento.

-Se ha permitido a los familiares dar el último adiós, ¿cómo son esas despedidas?

-En la intimidad, dándoles el tiempo que necesitan y protegiendo al visitante con el EPI y con todas las medidas que utilizamos los profesionales. Es una opción de tener ese contacto final, había veces que venían a despedirse de un paciente al que no habían visto en los dos últimos meses. Es fundamental este acompañamiento.

-¿Ha llorado?

-Sí, hemos tenido muchos momentos de bajón. Ha habido momentos que hemos llegado a pensar que teníamos la infección. Era también por la sensación de miedo, porque no sabíamos si íbamos a estar a la altura como servicio y como médicos, si íbamos a poder dar lo que la sociedad nos pedía. Y miedo porque podíamos contagiarnos y contagiar a nuestros familiares; miedo de que nos quedáramos sin camas en la UCI y porque el personal pudiera desfallecer porque no podían más.

«Ojalá que la tercera ola venga amortiguada por las vacunas»

-¿Hay temor al mes de enero?

-Sabemos que puede ocurrir cualquier cosa. En junio y julio, que estábamos relativamente bien, ya imaginábamos una segunda ola. Y ahora puede venir una tercera, pero esta, ojalá que venga amortiguada por las vacunaciones. Frente a eso lo que tenemos es la experiencia, el conocimiento de todos estos meses y poco más, porque lo que va a pasar realmente nadie lo sabe. Lo único que llevamos de equipaje es lo que hemos vivido estos nueve meses, un tiempo que nos ha hecho fuertes y maduros en el covid y eso es un valor importante.

-¿Qué le diría a la gente?

-Que toda precaución es poca. Tenemos que regalarnos las navidades del año que viene y para eso hay que estar sanos y hay que estar vivos. La mejor manera de poder celebrar el año que viene la Navidad, la Semana Santa y el verano es que este año nos protejamos.

-En su unidad han atendido a los dos médicos que Cáceres ha perdido por este virus, ¿duele reconocer que no se puede hacer más?

-Hemos tenido cuatro médicos y dos han fallecido. En nuestro trabajo no hacemos otra cosa que esto, intentamos salvar la vida a personas a las que creemos que todavía no les ha llegado la hora de morir, pero también comprendemos que, ni con nuestro trabajo ni con la tecnología que se les puede aportar en una UCI, va a ser posible. Sentimos mucha angustia porque, aunque estamos acostumbrados, sentimos siempre cada paciente que se nos va, sobre todo cuando son jóvenes y más cuando es por una infección de este tipo, por un virus que en muchas personas no produce problemas pero, por mala suerte, a ellos les ha producido una neumonía de enorme gravedad. Es decir, no estamos hablando de pacientes con una enfermedad irreversible, sino que estamos tratando una enfermedad en principio curable pero que no hemos conseguido que la superaran porque el daño producido por el virus ha sido grave en los pulmones. Sientes impotencia, porque muchos son gente que tiene tu edad, son compañeros de trabajo o amigos de la infancia, te sientes mucho más frágil porque tú puedes ser el que esté otro día en una cama a su lado.

-¿Cómo resiste el personal sanitario?

-Porque en situaciones dramáticas uno saca lo mejor de sí mismo. Todos intentamos ayudarnos y apoyarnos para llevar esto de la mejor manera posible. Yo tenía la responsabilidad de que todo esto funcionara para que la UCI fuera efectiva. Y también que todo el personal pudiera hacerlo en las mejores condiciones, soportando el enorme estrés emocional, la presión y unos turnos larguísimos, en unas condiciones de trabajo como hasta ahora nunca se habían visto, porque utilizar el EPI durante horas en unos boxes cerrados hace el trabajo muy complicado y agotador. Teníamos que intentar ayudarnos mutuamente para que no nos viniésemos abajo, lo hacíamos manteniendo incluso cierto sentido del humor. No se trataba de hacer heroicidades, sino de cumplir lo que la sociedad pide de nosotros.

-En el hospital casi no daba tiempo a pensar pero, cuando llegaba a casa, ¿qué pasaba por su cabeza?

-En casa intento no reflexionar. Se lo decía a mis compañeros, nosotros damos el 110% dentro de la UCI. Salimos, llegamos a casa, nos duchamos, nos cambiamos de ropa e intentamos desconectar, no tener acceso a toda esa intoxicación de información sobre el virus. Ese es el sentido de la supervivencia emocional, olvidarnos radicalmente a la salida, que nadie pensara en covid porque eso es lo único que nos puede mantener centrados.

-¿Cómo está ahora el equipo?

-Bien, ahora lo vivimos de otra manera. Conocemos la enfermedad, los tratamientos están más depurados y no nos coge desprevenidos. La afluencia de pacientes ha sido mucho más lenta y no hemos tenido que enviar pacientes al otro hospital. Sí hemos asumido un número de pacientes que se asemeja a la primera ola pero venían poco a poco.

-¿Saca algo positivo de esta experiencia?

-Frente a una catástrofe sanitaria de esta magnitud que en la vida hubiéramos podido imaginar, el sistema sanitario ha respondido. El personal sanitario, sin estar preparado, ha dado la talla y la sigue dando. Eso demuestra que se puede confiar en la sanidad, en los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de limpieza,… En medio del caos se ha mantenido un orden y se ha superado, en gran parte, la enorme amenaza de la enfermedad.

-Lo vivido parece una novela de ciencia ficción. A usted, poeta reconocido, ¿le han salido los versos?

-He leído mucho, es mi forma de evadirme, pero escribir nada. Necesito para escribir un estado de ánimo y de tranquilidad que no he tenido todos estos meses. De hecho me tocaba escribir nuevo libro, pensaba ponerme en febrero, pero estalló la pandemia.