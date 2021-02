Un hospital en la Raya en tiempo récord

Dos semanas han transcurrido desde que la ministra de Defensa confirmó al presidente de la Junta de Extremadura que podía contar con material del Ejército para un hospital provisional en Badajoz. Dos semanas han bastado para trasformar una institución ferial, Ifeba, en un centro sanitario destinado a enfermos de covid no críticos con 148 camas. Las instalaciones ya están preparadas, aunque el Servicio Extremeño de Salud (SES) sigue confiando en que no tener que utilizarlas. Si fuese necesario hospitalizar pacientes, «sería cuestión de horas abrirlas», según explicó ayer José Manuel García Morlesín, coordinador asistencial del Área de Salud de Badajoz, durante la visita de los medios de comunicación a la institución ferial.

La prensa ha sido testigo del importante trabajo realizado por personal de Ifeba y empresas contratadas por el SES. Ayer ya había 37 boxes con la dotación necesaria para los enfermos: oxigenoterapia, llamador para enfermería, puntos de luz para conectar bombas, taquilla, silla y biombo. Boxes completos como los de cualquier hospital salvo que no están en un edificio de pasillos y habitaciones cerrados sino en compartimentos abiertos habilitados en amplios pabellones con mucha luz. «Es todo lo que necesita un paciente en cuanto a equipamiento mobiliario», explicó Dolores Donoso, jefa de celadores de Primaria.

El hospital de Ifeba cuenta con cinco controles de enfermería. Una de las unidades está plenamente montada, con los equipos informáticos conectados a la intranet del SES, teléfono directo con los del Hospital Universitario y unidad de almacén con el material necesario (gel hidroalcohólico, jeringas, tubos de hematología o laboratorio, mascarillas y epis, apósitos, electrodos, guantes y lancetas, botes de orina y caudalímetros de oxígeno). Cada una de las cinco estaciones de enfermería tiene asignado un color para organizar la ubicación de los boxes, que están numerados.

Las camas son las que aportó el Ejercito desde el cuartel de Bótoa, y les han subido las patas para que su altura sea más adecuada para la atención médica. Lo colchones sí son nuevos y ya están todos colocados. Si este hospital llega a utilizarse, sus pacientes no echarán nada en falta en cuanto a recursos.

Los pabellones han sido dotados de aseos y duchas, para los enfermos y el personal sanitario, que también cuenta con sala de espera, vestuarios, taquillas y dormitorios en la parte de arriba. Al fondo están los espacios para la lencería y los almacenes de farmacia, con sus frigoríficos de medicación. El material está guardado para cuando se necesite. Todo está ya indicado con cartelería. La comida de los pacientes se llevaría desde el Hospital Universitario.

El mensaje que se sigue trasladando en Ifeba por parte de todos los responsables de su conversión en hospital es que «lo ideal es que no se tenga que utilizar». «Ifeba es una hospitalización de emergencia cuando sea necesaria y a día de hoy no parece que lo sea porque estamos en meseta, pero no lo sabemos, el covid es como es», manifestó cauteloso Morlesín. Ayer subieron las hospitalizaciones en el área de salud de Badajoz, de 220 del día anterior a 231.

La dotación de este hospital de emergencia, ubicado justo en la Raya, coincide con la llamada de auxilio de Portugal y la confirmación de que va a recibir ayuda internacional debido a la fuerte presión que sufren sus hospitales. Austria acogerá pacientes en cuidados intensivos y el Ejército federal alemán enviará médicos y equipamientos. Portugal ya puso sus recursos a disposición de los extremeños hace unas semanas y Extremadura no se va a quedar de brazos cruzados si en algo puede ayudar al país vecino. En el consejo interterritorial de la semana pasada, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ofreció a la nueva ministra la posibilidad de colaborar, en la medida de las posibilidades de la comunidad extremeña, con los recursos que tiene libres, como Euroregión y teniendo en cuenta la continua colaboración transfronteriza. Lo hará si Portugal lo pide. La respuesta de la ministra fue que se lo trasladaría a su colega portuguesa. En su ofrecimiento, la Junta no puso sobre la mesa recursos concretos, entre los que podrían incluirse el hospital de Ifeba, que ya está listo para recibir pacientes. El problema de los recursos disponibles de Extremadura es la presión que en estos momentos soportan sus médicos y enfermeros, por lo que sería viable con la colaboración y el apoyo del Gobierno con personal militar, como están haciendo otros países, en referencia a Alemania.