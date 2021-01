La hostelería también levanta la voz

La Federación de Asociaciones de Bares y Restaurantes de Extremadura, Fexbares prepara una protesta para el próximo miércoles 3 de febrero en las principales localidades. «La hostelería vive un calvario y no podemos aceptar seguir con este trato», explica a este diario el presidente del colectivo José Parodi, sobre la situación agónica que atraviesa el sector. Fexbares ha solicitado autorización para llevar a cabo una acción de protesta el día 3 (a las 12 horas) de forma simultánea en Cáceres, Badajoz, Plasencia, Mérida, Don Benito, Zafra, Almendralejo o Navalmoral. La intención es que sea un espacio propio en le que reivindicar el trato «particular» que ha tenido la actividad desde el inicio de la pandemia. «Llevamos mucho padecido y la Navidad ha sido desastrosa. Con todo preparado, con el producto y los trabajadores en el local cambiaron las reglas, el horario, los aforos...» recuerda. «Si no podemos abrir, no abrimos. Pero entonces, que asuman las administraciones el mantenimiento de los negocios. Y si puedo abrir al 50%, tendré que pagar al 50% los impuestos. Creo que es algo razonable, reivindica».

Para la próxima semana hay una caravana de protesta también convocada en Badajoz para la tarde del 2 de febrero (17.00 horas) por parte de colectivos de autónomos, comerciantes y hosteleros. «La situación es muy complicada pero tenemos que estar unidos, no permitiremos que nos dividan», reivindica también José María Pérez Marques, presidente de la Asociación de Hosteleros de Badajoz.