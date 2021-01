Desde hoy hasta el 8 se vacunará a 5.000 personas en Extremadura

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

A este ritmo se tardará 3 años en vacunar a los millón y poco de Pacenses y Cacereños. ....... ............. ........ 3 AÑOS !!. de mascarillas, cierre de hostelería, deportes, etc.... .... .......... ..... Pensaba que no se podía hacer peor que la gestión fatal de la pandemia, pero, no, son capaces de hacerlo peor aun con la vacunación. ........... .............. .......... Y sí, son los de PSOE y Podemos