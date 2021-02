Ibarra cree que el rey emérito debería estar en el acto del Congreso sobre el 23-F

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha considerado que el rey emérito Juan Carlos I debería estar presente en el acto que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 en España, "independientemente de cuáles sean sus errores, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer".

Tras reconocer que él --que estaba presente en aquel momento como diputado-- salió vivo del asalto al Congreso el 23-F "gracias al rey" y que le tiene eso no lo olvidará "nunca", Rodríguez Ibarra ha incidido en que él le tiene por ello "un aprecio especial" a Don Juan Carlos, una persona que "como todo el mundo tiene en su haber y en su deber muchas cosas" pero que, a su juicio, debería estar este martes en el Congreso como "una forma de reconocer quiénes fueron los protagonistas de la salvación de España en unos momentos tan delicados y tan duros como esos (el 23F)".

"Entiendo que quienes no quieren celebrar el éxito de la democracia frente al golpe prefieran no estar, de lo que deduzco que hubieran preferido que el golpe hubiera triunfado... Pero Don Juan Carlos seguramente pues sí tendría que estar en el Congreso y tendría que recibir el aplauso y el reconocimiento de los diputados, los representantes de la soberanía nacional, independientemente de cuáles sean sus errores, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer", ha recalcado en una entrevista este martes en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.

Al respecto, tras afirmar que "solamente aquel que no ha defraudado en su vida o solamente aquel que no se ha sentido defraudado alguna vez es aquel que no perdona nunca los errores de los demás", Ibarra ha recalcado que "no todos somos perfectos" y que, por tanto, entiende "perfectamente que de vez en cuando hay que tener la capacidad de poder entender y comprender esas acciones" (en alusión a los últimos acontecimientos relacionados con el Rey Emérito).

"Yo como he defraudado en algunas ocasiones y como a mí me han defraudado en otras entiendo perfectamente que de vez en cuando hay que tener la capacidad de poder entender y comprender esas acciones, porque no todos somos perfectos", ha dicho el expresidente extremeño, que ha hecho un símil con la situación entre una madre y un hijo.

"En algunas ocasiones a mi madre la defraudé varias veces, pero mi madre no salía a la calle diciendo 'éste no es mi hijo'... mi madre seguía diciendo 'éste es mi hijo' y estaba más o menos orgullosa depende de las ocasiones", ha espetado Rodríguez Ibarra.

En esta misma línea, ha parafraseado también al profesor de Historia Contemporándea de la UEx Enrique Moradiellos con el argumento de que "algunas veces una pequeña nube tapa el sol pero eso no significa que el sol deje de brillar o que el sol esté dando luz a muchísima gente". "Y una nube como la que últimamente ha tapado la imagen de Don Juan Carlos no puede oscurecer todo lo que este hombre hizo a favor de la democracia", ha espetado Ibarra.

APRECIO A DON JUAN CARLOS I

"Salí vivo de allí (la noche del 23F en el Congreso de los Diputados gracias al rey y eso yo no lo olvidaré nunca, y por eso yo le tengo un aprecio especial a su majestad el rey Juan Carlos I, que como todo el mundo tiene en su haber y en su deber muchas cosas", ha dicho.

"Pero yo creo que como dice el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura Moradiellos algunas veces una pequeña nube tapa el sol pero eso no significa que el sol deje de brillar o que el sol esté dando luz a muchísima gente... Y una nube como la que últimamente ha tapado la imagen de Don Juan Carlos no puede oscurecer todo lo que este hombre hizo a favor de la democracia", ha espetado.

Por otra parte, sobre la ausencia --este martes en el Congreso al hilo del 40º aniversario del fracaso del 23F-- de formaciones que son socios preferentes del Gobierno central del PSOE, Ibarra ha apuntado que lo que ha oído en los medios de comunicaciones es que "no van a la celebración del éxito de la democracia frente al golpe".

Esto le lleva a deducir, según ha dicho, que "si no quieren celebrar el éxito de la democracia frente al golpe" entonces "ellos hubieran preferido celebrar el éxito del golpe frente a la democracia". "Lo cual no es extraño --añade-- viendo el comportamiento de alguno de ellos".

REPERCUSIONES DEL 23-F

Por otra parte, sobre lo ocurrido en la noche del 23-F en el Congreso y su repercusión en la historia de España, Rodríguez Ibarra ha reconocido que "no hay historiador o periodista que se precie que no haya su propia investigación, sus especulaciones, sus cavilaciones y que haya tirado por el camino que más le interesaba desde el punto de vista ideológico para salvar o para condenar a unos o a otros".

Así, ha recordado que "ha habido historiadores que han querido salvar a los golpistas y ha habido historiadores que han querido ensalzar la figura del rey y ha habido otros que han intentado poner de manifiesto el valor de Adolfo Suárez, de Carrillo, del general Gutiérrez Mellado".

De este modo, y como "interpretación" de lo ocurrido el 23-F ha dicho que él no cree que "Tejero fuera un outside que hace un golpe de estado por su cuenta y rompe todos los demás golpes que estaban en marcha".

"La idea de Armada, de Milán y de cuantos militares en ese momento estaban fraguando un golpe de estado por la situación que ellos consideraban denigrante en el país tenía como misión fundamental hacer un gobierno presidido por un militar, en este caso concreto por Armada...", ha afirmado.

"Y para que los diputados pudiéramos reblandecer nuestras posiciones y pudiéramos aceptar un gobierno de ese tipo había primero que asustarnos y había que meter a alguien en el Congreso que doblegara la voluntad de los diputados", ha añadido el expresidente extremeño, quien ha considerado que "lo que pasa es que se equivocaron de hombre".

"Metieron a un tipo como Tejero que estaba ciego de odio y de rencor y que entró pegando tiros e intentando tirar al suelo a un teniente general y maltrató a los diputados que allí estábamos con palabras soeces, con amenazas".

"Y eso fue lo que echó a perder el intento de Armada cuando llegó al Congreso de los Diputados para entrar en el hemiciclo y convencer a los diputados de que si él sacaba de allí a los golpistas y mandaba a Tejero en un avión fuera de España y aquello quedaba libre pues que sería conveniente hacer un gobierno que seguramente se ofrecería después al rey y que el rey no pondría inconveniente si se trataba de un gobierno de salvación nacional que fortaleciera la democracia y que no fuera contra la Constitución", ha dicho como su "interpretación" de lo ocurrido el 23-F.

Finalmente, Rodríguez Ibarra ha reconocido también que durante la noche del 23-F a él le dio tiempo durante toda la noche de "pasar por distintas fases psicológicas".

"Al principio estuve dos o tres horas que nos mataban con toda seguridad. El aspecto que tenían, la dureza que tenían, la forma de tratarnos que tenían indicaban que iban a por nosotros y que tarde o temprano nos matarían. Después ya una vez que organizas tu familia desde tu propia cabeza y más o menos dejas aquello bien organizado pues ya te entra una frialdad diciendo 'pues si me matan qué se va a hacer, mala suerte'", ha explicado.