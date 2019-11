Ibarra "se irá del PSOE" si el partido pacta con Podemos e independentistas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

FELIPE GONZALEZ. FACHA. EN CONTRA DEL DESGOBIERNO FRANKESTEIN. LA EXSOCIALISTA RASA DÍEZ."No queda nadie decente en el PSOE?" El ex presidente del Gobierno se ha mostrado muy crítico con las formas que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han tenido de llegar a un acuerdo de coalición. Felipe González no entiende cómo PSOE y Podemos se han repartido primero los cargos del Gobierno antes de hablar del programa que marcará la próxima Legislatura porque la casa "se construye desde abajo, no se construye por el tejado".