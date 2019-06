Una incidencia en las vías provoca retrasos en los trenes de Extremadura

Los viajeros del tren que salía a las 16.08 horas de Madrid dirección Extremadura han visto retrasado su viaje más de una hora según relata Paz Mateos, pasajera del talgo Madrid-Cáceres, en su cuenta de Facebook: “A las 15:30 horas nos comunican que había una avería y que tenemos que coger un tren de cercanías a Villaverde Bajo, no hay nadie en el andén salvo un montón de viajeros desconcertados y molestos”. La joven relata que no se les informa por parte de la compañía de lo que está sucediendo y añade: “por fin vemos el tren de Cáceres, pero no podemos entrar porque lo están limpiando, más tarde pasamos y, una vez sentados, alguien dice que no es seguro que vayamos en ese tren y que tenemos que esperar al interventor”, explica.

Los viajeros del tren Cáceres-Madrid y Madrid-Cáceres de este sábado han tenido que realizar en autobús o taxi parte de su viaje, según han informado varios pasajeros a este periódico, debido a una incidencia en las infraestructuras causada por las obras que se están realizando en Recoletos (Madrid), según informa Adif.

Este hecho ha provocado demoras en las líneas de tren que llegaban de Extremadura a Madrid y viceversa. Las vías han quedado interrumpidas afectando a los trenes de Cercanías del Núcleo de Madrid, trenes de larga y Media distancia y mercancías.

Según informa Adif a través de su cuenta de Twitter, alrededor de las 14 horas de este sábado se ha interrumpido la circulación y se ha restablecido la circulación normal alrededor de las 16:00 horas.