Inesperados pero a menudo evitables

«Los accidentes son inesperados, pero esto no significa que sean inevitables», se resalta en una guía para la prevención de incendios y otros riesgos en el hogar elaborada por la Fundación Mapfre. Estos son algunos de los consejos que se dan en ella.

Electricidad

Hasta un 20% de los incendios domésticos tienen un origen eléctrico. Entre las recomendaciones que se dan están las de no sobrecargar los enchufes y el emplear regletas normalizadas con el marcado CE y que aguanten el consumo solicitado; no manipular la instalación; y colocar sistemas de protección adecuados.

Electrodomésticos

En primer lugar, situarlos de forma que se facilite la ventilación de los motores y, si se han mojado, no enchufarlos nunca hasta que se hayan secado por completo. No acercar calefactores a cortinas, faldas de mesa camilla o camas, ni colocar calentadores de gas en estancias poco ventiladas, o braseros y estufas mientras alguien duerme en ellas.

Instalaciones de gas

«Hay que mostrarse muy riguroso a la hora de que los técnicos autorizados lleven a cabo las revisiones reglamentarias», se remarca. Cerrar la llave de gas cuando no se utilice y antes de irse a la cama o salir de casa y observar periódicamente la calidad de la llama. Una de color anaranjada, por ejemplo, es síntoma de mal funcionamiento.

Cocina

Es uno de los escenarios más habituales de los fuegos. Es aconsejable limpiar con frecuencia la campana extractora, con el fin de que no se facilite la propagación de las llamas. No utilizar nunca agua para extinguir el aceite ardiendo. En su lugar sofocarlo cubriéndolo con un pañol húmero pero muy bien escurrido.

Chimeneas y picón

En el caso de las chimeneas, limpiarlas con frecuencia y situar en ellas pantallas de protección. No dejarlas nunca encendidas por la noche o si no hay nadie en casa. El peligro de los braseros de picón es doble: la mala combustión —el monóxido de carbono es indetectable a nuestros sentidos— o el de incendio. Aquí el consejo que se da es muy sencillo: no utilizarlos.

Prevención y protección

Usar detectores de humo doméstico, pequeños utensilios electrónicos autónomos (funcionan con pilas) y «económicamente muy asequibles». También extintores portátiles. Los más habituales en el entorno doméstico son los de 6 kilogramos de polvo polivalente, «capaces de extinguir los tipos de fuego más habituales».