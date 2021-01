Investigan al autor de un vídeo contra los extremeños por un posible delito de incitación al odio

Todo el peso de la ley sobre este individuo racista. A ver si así aprendemos de una vez, ya estamos hartos. Pero claro hay que empezar por valorarnos más nosotros mismos, por qué los políticos de esta comunidad la hagan por fin prosperar, que se dejen de subvenciones inútiles (no todas) y fomenten puestos de trabajo. Entonces se acabarán están bobadas y los socios del PSOE, como Ezquerra no tendrán motivos para decir “adopta un niño extremeño”. Nuestros políticos siguen plegados y sumisos al gobierno central, no son capaces de hacernos llegar trenes dignos, trabajo digno, no son capaces de que nos sintamos orgullosos de ser extremeños.