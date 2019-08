La ITV pública acumula un retraso medio de entre dos y tres meses

Si un vecino de Plasencia entra en el servicio de cita previa de la ITV (a través de internet) con el fin de solicitar una reserva para hacer la revisión periódica a su coche, se topará con que no hay hueco libre hasta el 18 de noviembre. O lo que es lo mismo, le toca esperar tres meses y medio. Si el vecino es de Mérida, tendrá que aguardar hasta el 23 de octubre. Son los casos más llamativos, las dos ciudades donde la demora es más elevada.

En Cáceres la fecha se va hasta el 17 de octubre (unos dos meses), mientras que Badajoz es la única de las cuatro grandes localidades donde es posible encontrar algún hueco libre en lo que queda de mes de agosto.

En otros municipios como Coria o Moraleja, no se puede pedir cita hasta el 16 y el 8 de octubre, respectivamente. Más ejemplos: en Zafra no hay hueco hasta el 2 de octubre; en Villanueva de la Serena, hasta el 16 de septiembre; y en Navalmoral de la Mata, hasta el 5 de septiembre.

Las nombradas son todas las estaciones públicas de ITV (Inspección Técnica de Vehículos) que se reparten por Extremadura. Y la espera para acudir a alguna de ellas oscila, efectivamente, entre los dos y los tres meses.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA / Es justamente lo contrario de lo que ocurre en las sedes privadas, donde la demora no va más allá, de media, de dos semanas; y en muchos casos es inexistente.

Donde más demanda existe es en la ITV móvil de Cáceres: de momento hay horas libres el 26 de agosto y después a partir del 2 de septiembre.

En otras como Azuaga, Castuera o Herrera del Duque, no existe ningún tipo de espera.

En Badajoz y Almendralejo hay hueco desde el 2 de septiembre.

En el resto (Don Benito, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, Logrosán, Olivenza y Valencia de Alcántara), desde mediados de agosto hay vía libre.

No obstante, en las ITV privadas no es necesario pedir cita previa (solamente los sábados), de manera que el usuario puede acudir en cualquier momento a la estación y esperar turno. Además se ofrece la posibilidad de pagar las tasas en el mismo momento y con tarjeta de crédito, no es necesario rellenar antes el modelo 050 ni acudir a una entidad bancaria.

Por ello, la mitad de los extremeños ya opta por este modelo privatizado. Pero además, una de las principales causas de esta tendencia es, según la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), la ubicación. El ejemplo está en las estaciones de Azuaga, Castuera, Herrera del Duque o Valencia de Alcántara, cuyos vecinos tenían que recorrer antes grandes distancias y desplazarse hasta Zafra, Villanueva de La Serena o Cáceres para cumplimentar el trámite.

POR INTERNET / Volviendo a la ITV pública, las tasas se pagan previamente, pero el trámite se puede hacer a través de internet sin necesidad de desplazarse al banco (fue uno de los últimos trámites administrativos que el anterior Ejecutivo regional habilitó).

¿La diferencia de precios entre uno y otro modelo? En la privada, además de las tasas, se debe abonar el IVA (supone unos cinco euros más para motos, turismos y furgonetas).

Esa variedad de tarifas provoca la alerta de la Unión de Consumidores de Extremadura, que ya ha avisado en varias ocasiones de que en regiones como Madrid, donde todos los centros de la ITV son privados, los precios son los más elevados de todo el país.