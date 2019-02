Izquierda Unida concurrirá a las autonómicas con Podemos, Equo y Extremeños

En la coctelera de "yo quiero un puesto" agitad y añadir una corteza de Vox y dos de Ciudadanos y veréis que borrachera os pilláis. Borrachera, sí. Pero votos de los que no respetan la dogmática disciplina de partido nováis a pillar Ni Uno. Vaya merienda de arrivistas. Díganme qué respeto puede tener una IU que se alió con los pepitos y ahora con los del prex que se autoapropian de la cualidad de nacidos en esta Tierra en su título de partido, con evidente intención excluyente de los que no estén de acuerdo con sus vistas tribalistas y neardentalienses. Extremeños son todos los que no aspiran a separar su destino del del resto de los españoles, y declarase independentista es igual de tóxico en Extremadura que en Cataluña. Así es que ustedes vean en qué circo de quiero un sillón se meten los de la Izquierda Hundida, y ya no hablo de los caballistas que como no se comen un puñado de alfalfa se apuntan aunque sea a un bombardeo. Arreglamos estamos . De los Impotentes ya ni hablo, porque no son ni caricatura de lo que dijeron eran. RIP política extremeña.