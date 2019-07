Jáuregui sugiere una alianza con Latinoamérica

El exeurodiputado socialista y presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, afirmó ayer que aunque la relación entre Europa y América Latina ha dado pasos importantísimos en los últimos años, es necesario hacer «más fuerte y estrecha» esta alianza estratégica en defensa de unos valores e intereses comunes.

Jáuregui, que dirige el curso La redefinición del contrato social en las relaciones América Latina-Unión Europea: respuestas actuales ante desafíos globales, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Carolina, señaló que la «policrisis» que ha tenido a la Unión Europea en una situación «muy delicada» no ha impedido que Europa, gracias a la política de la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, haya puesto a América Latina «en su mirada». «Y Europa no tenía fácil mirar hacia América Latina, porque tradicionalmente ha mirado a los problemas de su vecindad, y mirar de verdad a América Latina no se ha mirado demasiado salvo en los últimos años y especialmente a raíz de la labor de Mogherini, y yo quiero elogiar eso», apuntó.

A su juicio, esa política necesita «nuevos impulsos y sobre todo superar algunos problemas que tenemos entre nosotros y la propia América Latina, que se encuentra demasiado dividida y fracturada». «América Latina tiene un problema de integración importante y división política interna muy seria con dos puntos muy conflictivos en Nicaragua y Venezuela», dijo. Para él, en la resolución de estos problemas «solo hay una salida que es la democracia pactada».