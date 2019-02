José Luis Ábalos recuerda al PP que aún no está "limpio judicialmente"

El Secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho este sábado en Mérida que cuando el PP esté "limpio ante la Justicia, estará habilitado para gobernar".

"Aún quedan muchos juicios que liquidar y muchas sentencias que recorrer", ha agregado Ábalos en alusión a los populares, una formación que sólo propone "crispación y enfrentamiento", pero nada en positivo.

El secretario de Organización del PSOE ha participado en una convención política de los socialistas extremeños, en la que también ha intervenido el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

En su opinión, el mensaje del PP del 'váyanse' da miedo, pues "encierra una convicción autoritaria, de exclusión del diferente, de expulsión del diferente... están los demócratas y quienes viven en democracia", ha añadido Ábalos.

Junto al PP, están quienes "venían a regenerar la vida política", en referencia a Ciudadanos. "Con qué facilidad uno aprende lo malo" y "recupera" los errores de la "vieja política", ha insistido en alusión a la formación de Albert Rivera.

"Da igual si se vota a Vox, al PP, a Ciudadanos o, si se presenta, a la Falange... va todo al mismo cesto", ha dicho el también Ministro de Fomento, quien entiende que estas formaciones han dejado al PSOE "todo el espacio del sentido común, la moderación" y la centralidad.

Por ello, ha animado a los militantes y simpatizantes del PSOE a "aprovechar" dicho espacio para "dirigirnos al conjunto del país, que quiere estabilidad, justicia, bienestar, desarrollo y seguridad".

"Nos coloca en la posición que históricamente este país siempre tuvo, la de ofrecer transformación social y asumir retos y desafíos", ha expuesto Ábalos, quien considera que el PSOE es el único partido "capaz de vislumbrar" los escenarios del progreso con "responsabilidad y moderación".

Hasta que llega la cita electoral del 28 de abril, para la que Ábalos ha insistido en la importancia de "ampliar la mayoría" socialista, "este Gobierno sigue vigente y ejercerá hasta el último día".

Un Gobierno, "claramente constitucional, legal y legítimo", que desde el primer día ha trabajado para atender las demandas de la ciudadanía, "después de tanta precariedad derivada del Gobierno anterior", que eludió adoptar políticas de redistribución.

Según el secretario de Organización del PSOE, al Gobierno le ha sobrado sensibilidad hacia las demandas e "injusticias" derivadas del Ejecutivo de Rajoy, "que no tenía ninguna".

Ábalos ha animado a los diputados nacionales del PP y Ciudadanos a "dar la cara" en sus respectivos territorios por haber votado en contra de las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, y de las medidas dirigidas a la amplía mayoría de la sociedad.

"¿Qué han pactado entre ellos para votar no?", se ha preguntado Ábalos, seguro de que el PP "no hubiera convocado elecciones" ni hubiera hecho sacrificio alguno. "Rajoy, que no ganó en la calle, gobernó porque algunos dejamos que gobernara" por responsabilidad con el país y el Estado, como cuando el PSOE se puso al lado del Gobierno ante la crisis institucional catalana.