El juez condena a 16 años de cárcel al autor del crimen de Monesterio

16 años de cárcel. Esa la pena impuesta por el juez a José J. V., el vecino de Monesterio condenado por asesinar al joven Ismael Iglesias de una puñalada en el corazón el 21 de julio del 2017 en el transcurso de una disputa en el paseo de Extremadura de la localidad.

La Sala Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz hizo pública la sentencia, tras el veredicto de culpabilidad del jurado, en la que su presidente, José Antonio Patrocinio, considera que no concurre imponer la pena mínima de 15 años con la que se castiga el asesinato (el máximo es de 20 años), porque el acusado una vez cometida la agresión mortal, intentó volver a agredir a la víctima y porque no ha mostrado "un mínimo y sincero arrepentimiento o sentimiento de pesar " ni siquiera durante el juicio, llegando a no reconocer que lo había matado intencionadamente "cuando todas las pruebas así lo evidencian abrumadoramente".

Asimismo, el juez le impone el abono de costas y que indemnice en concepto de responsabilidad civil a la pareja de Ismael Iglesias con 90.000 euros, a los padres de la víctima con 35.000 euros a cada uno y a su hermana con otros 20.000 euros.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.