Este es el quinto año que Alicia Calvo está al frente del albergue Majalavara, en Carcaboso. Tras los primeros cuatro decidió renovar el contrato con el ayuntamiento «más que nada» a la espera de que el Xacobeo 2021 aumentase la afluencia de peregrinos. A principios de marzo la temporada había comenzó bien y las expectativas eran buenas. Hasta que llegó el covid. «Yo funciono dos meses, que son abril y mayo. Con esos dos casi que tengo que tirar el resto del tiempo», detalla. Porque lo que es julio y agosto «no se llega siquiera a cubrir los gastos». De hecho, agosto lleva ya dos años cerrando «porque no nos viene nadie», y julio, tal y como está la situación, «para que me vengan cinco no me merece la pena».

Confía, eso sí, en que la normalidad se vaya recuperando tras el verano y que para el año próximo «se anime más la cosa».

El que gestiona es un albergue de cuatrocientos metros cuadrados, «muy grande, que cuesta muchísimo mantenerlo abierto, si ya me está costando mantenerlo cerrado...». A pesar de su tamaño, las medidas de distanciamiento condicionan seriamente la viabilidad del establecimiento. Con 24 plazas distribuidas en dos dormitorios, «si tengo que separar, me pueden caber tres personas en una habitación de doce. Así, directamente no abro». Lo normal es que hasta que una de las estancias no se llena de peregrinos, no se habilite la otra. «Si yo tengo que abrir dos habitaciones para seis personas diariamente y limpiar cinco baños, cinco duchas, cinco lavabos… sería meterse palizas para nada. Trabajar en vano». Pone otro ejemplo: «Cobramos tres euros por lavar la ropa, 30 minutos. Si tengo que poner un lavado de 90 minutos con agua caliente, no sale rentable y como eso muchas cosas».