La Junta agilizará los pagos a LEDA, que se pondrá al día con las nóminas

Continúa el conflicto laboral abierto en LEDA. El acto de mediación celebrado ayer entre la empresa y los trabajadores con la presencia de la Junta se suspendió hasta el próximo martes después de que el director general de Transportes se comprometiera a agilizar los pagos a la empresa por los servicios prestados en sus rutas. Así, en el plazo de un mes la compañía recibirá 287.000 euros que destinará a liquidar las cantidades que adeuda a los más de 65 trabajadores, en concreto los meses de marzo y abril y la paga extra de marzo.

Tras este avance, los empleados se reunirán el sábado para decidir si la convocatoria de huelga indefinida que tienen prevista para la próxima semana sigue adelante o no. El problema ahora, explica el representante de CCOO, Juan Rivero, es «qué ocurrirá a partir de mayo», porque aunque la empresa se ponga al día con los empleados en el pago de las nóminas atrasadas (en conjunto les deben unos 250.000 euros), no tienen certeza de que esta situación no se vuelva a repetir en un futuro próximo. Por ello, desde el comité de empresa se ha solicitado a la dirección de LEDA un informe económico que esperan recibir hoy y se ha convocado a los trabajadores a una nueva asamblea el sábado por la noche para decidir las medidas a tomar. Hasta entonces, por tanto, sigue adelante la convocatoria de huelga indefinida que arrancaría el viernes de la próxima semana.

PAGOS EN UN MES / En el acto de mediación celebrado ayer en la sede de la Fundación de Relaciones Laborales, los responasables de LEDA y los miembros del comité de empresa buscaban un acuerdo de última hora, pero el acto se suspendió hasta el próximo martes (después de la asamblea de los trabajadores) tras la propuesta de la Junta de agilizar al máximo posible los pagos a la empresa y el compromiso de esta de destinar las cantidades recibidas a liquidar la deuda pendiente con la plantilla. Y es que según justifica LEDA, es precisamente una deuda de 1,2 millones de euros con el Ejecutivo autonómico por los servicios prestados en las rutas regulares deficitarias lo que le impide contar con la liquidez suficiente para hacer frente al pago de las nóminas en tiempo y forma.

Por su parte, el Gobierno regional niega esta deuda (alega que cuando finalizó el contrato de las obligaciones de servicio público de 2017 y a la espera de licitar uno nuevo, se concedió a LEDA una autorización para seguir prestando los mismos servicios «sin compensación») pero en la reunión de ayer, el director general de Transportes, José González, sí se comprometió a abonar en el plazo de un mes un total de 287.000 euros por los servicios prestados.

De esta cantidad, los primeros 80.000 euros, correspondientes a la compensación por las rutas de servicio público deficitarias, llegaría en unos días. Un segundo pago correspondiente al decreto de mínimis (un acuerdo al que se llegó con las adjudicatarias del transporte hasta licitar la nueva obligación de servicio público el año pasado), de 60.000 euros, se hará en unas dos semanas y el resto, correspondiente a las ayudas de la tarjeta SATE (ofrece descuentos a jubilados o mujeres maltratadas, entre otros), en un mes.