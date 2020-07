La Junta asegura que la inversión en el AVE no está «cuestionada»

Es una reflexión de la Airef seguramente fundamentada, pero que no pone en cuestión las inversiones del AVE a Extremadura. Ya el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Pedro Saura) dijo que en ningún caso esto venía a poner en entredicho la puesta en marcha de los corredores. Y la alta velocidad en la región, desde Navalmoral de la Mata hasta Badajoz, está incluida en el corredor Atlántico, que además lleva financiación europea. Asimismo, nuestro objetivo es que se conecte aquí con el del Mediterráneo. Otra cuestión es que nosotros no estamos hablando de alta velocidad solo para facilitar la movilidad de los ciudadanos para ir de Cáceres a Badajoz; sino que planteamos un tren de altas prestaciones electrificado y de doble vía que permita la circulación de viajeros y también de mercancías para dar salida a nuestros productos. Y, por último, la Airef basa su informe en 2018, y ahora mismo las obras están mucho más avanzadas de lo que se refleja en ese estudio, porque el año pasado hubo un aumento de la inversión». Fueron las palabras ayer de Leire Iglesias, consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta, para justificar porqué el mensaje lanzado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) no afectará al tren extremeño.

Este organismo ha pedido replantear el gasto en las líneas pendientes del AVE de toda España argumentando, entre otras cosas, que esta infraestructura «ha contribuido a aumentar las disparidades provinciales y, por lo tanto, no se observa un aumento de la cohesión social». Entre esas líneas aún por construir estarían las de Extremadura, por lo que tras estas declaraciones saltó la sospecha en la región. El servicio de tren es una de las grandes asignaturas pendientes en la comunidad autónoma.

No obstante, desde la Junta aseguran que en ningún caso ninguna inversión está comprometida, no siquiera el tramo comprendido entre Navalmoral de la Mata y Madrid, el cual ni siquiera cuenta aún con el proyecto del estudio informativo. La reforma de este trayecto es necesaria para que el tren de altas prestaciones sea una realidad desde Badajoz hasta Atocha.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Al mensaje de la Airef también respondió el pasado jueves el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que aseguró que los planteamientos lanzados están en línea con las políticas del Gobierno. «Se corresponden con la prioridad del Ministerio, que no es otra que los usuarios del transporte, la movilidad cotidiana y los servicios de Cercanías», subrayó Pedro Saura.

No obstante, la consejera extremeña insistió en que se deja fuera de este informe al corredor Atlántico, del que forma parte el tren extremeño, por lo que el proyecto sigue adelante.

Concretamente, desde la Airef se indicó: «El fin es determinar si, toda vez que España ya cuenta con la segunda red AVE más extensa del mundo, de más de 3.000 kilómetros de longitud, en algún proyecto pendiente concreto se puede lograr el mismo objetivo de movilidad con menor coste y mayor eficiencia [...] La red AVE está infrautilizada, con lo que todas las líneas presentan una rentabilidad socioeconómica entre nulas y mínimas».

En la actualidad, España tiene en construcción la conclusión de los AVE a Galicia, Extremadura, Asturias, Burgos, País Vasco y Murcia, además de completar los corredores Mediterráneo y Atlántico.