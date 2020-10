La Junta cierra Almendralejo y limita aforos en Mérida y Plasencia

Pero como no va a extenderse el virus en Plasencia , si el alcalde Fernando Pizarro Garcia,esta haciendo oidos sordos a las indicaciones de las autoridades sanitarias. No tiene mas que ver la concentracin en San Esteban, Patalon y enalgunas terrazas mas.El se justifica reuniendo a los hosteleros pero nunca reune a los vecinos para que le cuenten las verdades del barquero. Eso no le gusta. Eso si siempre con su mendacidad, que ya nadie le cree ni se fia de lo que dice.Solo se mueve para autojustificarse y responsabilizar a otros.Esa no es forma de gobernar.Aunque a él le gusta porque le aplauden y los utiliza.