La Junta compromete hasta marzo un tercio de la inversión prevista este año

Inversiones sin prisa pero sin pausa. La Junta de Extremadura ha comprometido en el primer trimestre del año algo más de un tercio de los proyectos de inversión previstos para todo el ejercicio, que cuentan con una dotación de 297,7 millones de euros. De esta cantidad, el Ejecutivo socialista ha acordado el destino de 107 millones y ha abonado de forma efectiva 9,3. A esta cifra hay que sumar los 11,17 millones que se han desembolsado ya en transferencias de capital a otras entidades y organismos para que puedan realizar también obras, de forma que la inversión pública regional en el primer trimestre de este año, marcado por elecciones generales y autonómicas, asciende a 21 millones.

Los datos se recogen en el último informe de ejecución presupuestaria publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), relativo al primer trimestre del año. Según este documento, la Junta tiene ya comprometido su presupuesto de 2019 al 68%, una cifra que aunque pueda parecer elevada para el 31 de marzo, se sitúa en el mismo nivel de años anteriores (en 2018 era del 65% y en 2017 del 64%). De los 5.804,1 millones consignados para este año, se han comprometido 3.948,6.

Que estén comprometidos indica que el Ejecutivo ha acordado realizar el gasto, que previamente ha sido autorizado, por un importe exacto y figurando un tercero. Hay una obligación contractual, pero no de pagar, por lo que un hipotético nuevo gobierno tras as elecciones del 26-M no estaría obligado por ley a asumir estos compromisos.

Del total de fondos comprometidos, se han hecho pagos efectivos por valor de 995,4 millones de euros, lo que supone el 24%. A estos hay que sumar otros 989,5 millones que aunque no están abonados, sí están reconocidos, lo que ya sí implica la obligación legal de pagar tanto para este gobierno como para el que salga de las urnas en los próximos comicios. Con estos datos, cabe destacar que el presupuesto de la Junta a 31 de marzo se encontraba ejecutado al 17%.

Sanidad y Políticas Sociales, Presidencia y Educación y Empleo son las áreas que más fondos han ejecutado en los primeros tres meses del año, al contrario de Hacienda y Administración Pública y Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, que han sido las que menos.

Por lo que respecta a Sanidad, cabe destacar que tiene sus fondos comprometidos al 87%, en concreto 1.941 millones de los 2.218,72 que tiene consignados. Los pagos realizados ascienden a 471,22 millones (21%). Por su parte, Educación y Empleo ha comprometido 937,5 millones de los 1.373,6 disponibles (68%) y ha realizado pagos por importe de 227,3 millones. En el otro extremo, en Medio Ambiente y Rural hay comprometidos 322,34 millones de euros de 1.176,37 disponibles (27%) y se han gastado 129,5 (11%). Y por último, en el área de Economía e Infraestructuras, se han comprometido apenas 86,9 millones de 274,8 y se han pagado 20,7 millones, por lo que el nivel de ejecución en este área apenas alcanza el 7,5%.

POR CAPÍTULOS / Pero, ¿a qué se ha destinado este dinero? El informe de ejecución presupuestaria detallado por capítulos indica que la mayor parte de los fondos ejecutados se han destinado a transferencias corrientes, que es el dinero que la Junta traspasa a otros entes para hacer frente a gasto corriente. Estas transferencias están comprometidas al 71% (2.315,3 millones de 3.217,6 disponibles) y se han pagado ya 593,2 millones, el 18% del total.

A estas le sigue el gasto en personal: los fondos destinados al pago de nóminas se encuentran comprometidos al 58% y ejecutados al 20,7%. Hasta el 31 de marzo, se habían desembolsado 245,1 millones de los 1.178,6 consignados para este fin. El tercer concepto en el que el Ejecutivo ha gastado más en el primer trimestre del año han sido los gastos financieros. En concreto 31,09 millones de euros que se han destinado principalmente al pago de intereses y que suponen el 41% del total de esta partida, comprometida al 52%. Por último, en bienes corrientes y servicios el gasto ha sido de 22,9 millones, un 9,48%.

En este escenario, son las inversiones las que quedan en último lugar. Y lo cierto es que aunque en el primer trimestre se han comprometido ya los fondos disponibles para todo el ejercicio (107,8 millones de los 297,7 consignados), lo cierto es que apenas se han gastado 9,3 de forma efectiva. A esta cifra hay que sumar no obstante, las transferencias de capital que la Junta hace a otras entidades para que también acometan proyectos de inversión: de los 327,9 millones previstos para este año hay ya comprometidos 171,3 (52%) de los que se han pagado 11,17.