La Junta concederá ayudas de hasta 600 euros para el pago del alquiler

Toca regalar dinerito para ganar votos y seguir con esta dictadura e intentar hacerse perdonar las tropelías de la pandemia. No, ayudas es no freir a impuestos a autónomos y empresarios, librarles de pagar seguridad social estos meses para que no despidan a trabajadores, dar ayudas a alquiler a quienes lo necesiten, hayan pasado o no problemas por el coronavirus, porque todo el mundo vamos a sufrir un crisis monstruosa, hay que rebajar impuestos de las nóminas de los trabajadores, hay que bajar el IVA de productos y servicios, para favorecer el empleo...Que no empiecen ahora con historias, porque, desgraciadamente, mucha gente sí que va a tener que vivir de limosnas y de comedores sociales, mucho más que con la anterior crisis.