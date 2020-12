La Junta convoca un Consejo de Gobierno extraordinario

A ver, que esto es muy claro, somos los peores de toda España junto con baleares, porque Hemos sido precisamente las regiones con las restricciones más permisivas. Nos creíamos que aquí no pasaba nada, todos de fiesta, todos de juerga, centros comerciales llenos, visitas familiares a toda pastilla, todos en los bares, gente fumando en las terrazas, y mira ahora. No sabéis que todo acto tiene su consecuencia? Es una pena. Yo no sé si la gente no es consciente de la gravedad del asunto, y de que es nuestra vida la que está en juego. ¿Tan difícil es de entender?????