La Junta convocará anualmente oposiciones a las policías locales

Mismo temario, mismas pruebas y mismo tribunal. La Junta de Extremadura ultima la aprobación de un decreto que permitirá unificar todas las plazas que convoquen los ayuntamientos para sus policías locales en unas únicas oposiciones de carácter autonómico. Se hará a través de la firma de convenios sin repercusión económica para los municipios, ya que será la Junta la encargada de todo el proceso. Los ayuntamientos tan solo deberán comunicar sus necesidades (número de plazas a cubrir, categoría, etc.) al Ejecutivo en los dos primeros meses de cada año.

«El objetivo es que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, sin discriminación ni disparidad en las pruebas», asegura José Luis Ruiz, responsable autonómico del área de Policía Local en el sindicato CSIF. El decreto nace al amparo de la Ley de Coordinación de Policías Locales y en estos momentos están en fase de exposición pública. El texto se ha negociado con los sindicatos y según Ruiz se han recogido buena parte de sus aportaciones, por lo que se muestra satisfecho. Aún debe finalizar el trámite administrativo y pasar por Consejo de Gobierno, por lo que CSIF estima que no será hasta 2022 cuando se empiecen a realizar estas oposiciones.



La idea es que se convoquen pruebas de acceso cada año, si bien la Junta se reserva la posibilidad de no celebrarlas cuando las plazas comunicadas por los ayuntamientos no alcancen un mínimo de 20 en el caso de la categoría de agente por el sistema de turno libre y de 10 en todos los demás casos. Para participar, los ayuntamientos deberán firmar convenios con la consejería competente, a la que cederán sus competencias. El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años pero no supondrá obligación económica alguna porque el Ejecutivo asumiría todo el coste del proceso selectivo.



Durante los dos primeros meses de cada ejercicio los ayuntamientos remitirán a la consejería la previsión de vacantes a cubrir durante el año en curso, a efectos de una adecuada planificación del Programa de Cursos Selectivos a impartir en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Además de mejorar la seguridad jurídica de los opositores y simplificar la carga administrativa de los ayuntamientos, unificar en una sola prueba anual las oposiciones a la policía local de todos los municipios servirá para agilizar el buen número de convocatorias que se esperan tras el adelanto de la jubilación a los 59 años y el aumento de las tasas de reposición, que el Estado ha fijado en el 115%.



La jubilación a los 59 años entró en vigor a principios del 2019 y con ella los policías locales equiparan sus condiciones a las de la Policía Nacional y los bomberos. En el caso de la región, la edad media de las plantillas se sitúa en los 48 años. En el periodo 2017/2020 se retirarán de las calles (se pueden mantener en segunda actividad en tareas de oficina) al menos 500 efectivos, una circunstancia que ya motivó la convocatoria de 30 procesos en el 2019 con un total de 152 plazas, cifra muy superior a la de años anteriores.

Mismo temario y tribunal

Uno de los cambios más importantes que introducirán las pruebas unificadas es la creación de un tribunal único que será el encargado de evaluar a todos los aspirantes. Además, se acabará con la disparidad en los temarios y las pruebas, que hasta ahora diseñaba cada municipio. Y al tratarse de un proceso autonómico, los aspirantes podrán elegir destino en todo el territorio regional en función de la nota obtenida. Como novedad, se reservan también un 20% de las plazas ofertadas a movilidad. Esto es, a agentes que ya estén en el cuerpo pero que quieran cambiar de destino.



Las convocatorias y las bases, así como el número de plazas que se convoquen y las fechas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. Según se detalla en el texto, la oposición incluirá pruebas físicas para valorar las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación de los aspirantes; una prueba teórica (examen tipo test con 100 preguntas); un supuesto práctico; un psicotécnico y una prueba médica para garantizar la idoneidad física de los aspirantes.



Todas tienen carácter eliminatorio, de forma que será necesario superar cada una de ellas para pasar a la siguiente. El psicotécnico y la prueba médica se calificarán como apta o no apta, pero para el resto se establece una calificación de 0 a 10 puntos y como novedad, al igual que ocurre en la Policía Nacional y la Guardia Civil, en las pruebas físicas las mejores marcas y tiempos obtenidos servirán para subir la nota al aspirante. Por lo que respecta a la fase de concurso, entre los méritos se valorará la experiencia profesional, la formación académica y las condecoraciones.



Tras la aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales a finales del año 2018, la Junta contactó por escrito con todos los municipios y ya dispone de un listado de los ayuntamientos que a priori estarían en disposición de participar en estas oposiciones unificadas. Cáceres, Fuente de Cantos, Olivenza, Alburquerque, Cabeza del Buey, Don Benito o Alcántara son algunos, si bien habrá que repetir la consulta porque tras las elecciones de 2019 muchos cambiaron de alcalde.