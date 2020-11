La Junta declara el nivel de alerta 3 en la región y todos los municipios tendrán reducción de aforos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprueba la declaración del nivel de alerta 3 por coronavirus en la región, por lo que se aplicarán medidas de restricción de aforo en todos los municipios durante 14 días con el fin de reducir con mayor celeridad la incidencia acumulada de casos. La norma entrará en vigor a partir de que se publique en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), un trámite que se producirá en el transcurso de este fin de semana.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha subrayado en rueda de prensa que no se va a decretar el cierre perimetral de la región, ya que se mantienen aquellos cierres perimetrales que están en vigor en algunas localidades. Cabe destacar que las nuevas reducciones de aforo afectarán a todas las localidades del territorio extremeño, con independencia de que tengan o no casos de coronavirus.

En concreto, en los locales comerciales el aforo máximo será del 40%, mientas que si están dentro de un centro o parque comercial, en las zonas comunes será del 30%. El aforo en las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos se fija en un 35%. Por su parte, en los locales de hostelería y restauración estará prohibido el consumo en barra y en el interior del local no se podrá superar el 40% del aforo, al igual que en las terrazas.

Las reuniones en espacios públicos y privados no podrán superar las seis personas, excepto si son convivientes, compañeros de trabajo o cumplen algún deber legal. Sobre las bodas y otras celebraciones religiosas o civiles, la norma contempla que en los lugares de culto no se podrá superar el 25%. En las instalaciones públicas o privadas no se podrá superar tampoco el 25% del aforo, con un límite máximo 100 personas al aire libre y 50 en espacios cerrados; mientras que en el caso de los bautizos y Comuniones, se fija un máximo 30 personas al aire libre y 15 en espacios cerrados.

Por otra parte, cabe destacar que no estará permitida la asistencia de público a los eventos deportivos. En el caso de los centros deportivos, como gimnasios y similares, se establece un límite del 30% del aforo. En cines, teatros, auditorios, circos y similares, se deberá contar con butacas preasignadas y no se podrá superar el 50% del aforo autorizado. En el resto de locales distintos de los anteriores, en lugares cerrados, no se podrá superar el 35% del aforo autorizado, ni reunirse más de 50 personas.

A preguntas de los medios sobre la postura del Gobierno regional en relación a que se aplicara un nuevo confinamiento, el consejero ha manifestado que con los actuales indicadores de contagios “nosotros no tenemos ningún criterio técnico que avale que vayamos a ningún confinamiento”. Vergeles ha destacado que las nuevas medidas de aforo no eximen “en ningún momento” que se siga apelando a las recomendaciones básicas para prevenir los contagios: distancia de seguridad, uso de mascarillas, reducir la movilidad a lo mínimo indispensable y el lavado de manos.