La Junta decreta el cierre de la hostelería a las seis de la tarde en Nochebuena y Nochevieja

¿Cómo no vamos a ser los terceros del país en incidencia con el protocolo que tenemos?? 10 días de cuarentena y luego como si no pasara nada. ALTA EPIDEMIOLÓGICA. Sin una prueba diagnóstica que certifique que ya no contagias. Y sin PCR a los contactos estrechos. Vergeles!! Di que sí! Que en enero batimos record y ganamos a todos! Venga, que tú puedes Vergeles!! A por enero!! O quién sabe, con ese racaneo de PCR lo mismo os ponéis a hacerlas y acaba resultando que ya somos los primeros. Lo mismo no tenemos ni que esperar a enero. Enhorabuena. Gestión perfecta