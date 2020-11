La Junta decreta el cierre perimetral de Los Santos de Maimona

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado en su reunión de este miércoles el cierre perimetral de la localidad de Los Santos de Maimona como medida de contención de la pandemia de la covid-19, así como renovar por otros 14 días el cierre ya decretado en las localidades de Hervás, Alcuéscar y Arroyomolinos. Según ha explicado el Ejecutivo en un comunicado, estas localidades cuentan con una población de 15.457 habitantes que solo podrán entrar y salir de sus municipios por causas justificadas como desplazamientos médicos, laborales o escolares.

En el caso de Los Santos de Maimona (8.091 habitantes), la incidencia acumulada a los 14 días es de 1.050 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a los 7 días se sitúa en 753 casos por cada 100.000 habitantes. El 13,8 de las PCR que se realizan dan positivo y según la información facilitada por el ayuntamiento, a día de ayer eran 79 los casos activos de coronavirus en el municipio. Tras la celebración de una Junta de Coordinación sobre el covid, el consistorio explica en un comunicado que "no dejan de aparecer nuevos casos positivos que colocan a la localidad en una situación sanitaria complicada".

El alcalde, Manuel Lavado, muestra su preocupación por el aumento de casos y denuncia que "aún así se observan comportamientos que distan mucho de la responsabilidad individual y el cumplimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitaria". "Nos paramos a ver como los demás no cumplen con las normas sin pararnos a pensar que nosotros" posiblemente tampoco las estemos cumpliendo", ha señalado. Actualmente el centro de salud está realizando una media de 20 PCR diarias y entre 30 y 40 test de antígenos, en el pabellón multiusos de La Charca de lunes a viernes y en el propio centro de salud los fines de semana.

Según ha explicado Lavado, se ha detectado que la mayoría de los casos positivos tienen su origen en celebraciones familiares, establecimientos públicos en los que no se respeta el uso de la mascarilla y el incumplimiento del aislamiento por parte de los contactos estrechos. "Habrá tolerancia cero para las personas que incumplan con la normativa vigente", insiste el alcalde, que informa que la Guardia Civil y Policía Local actuarán de forma conjunta para que así sea. Además, se pide colaboración ciudadana para denunciar los posibles incumplimientos ante las fuerzas de seguridad (teléfonos 062 de la Guardia Civil o Policía Local en el 659 932 935) y no en las redes sociales, "donde estas denuncias no tienen ninguna validez", advierte.

Nuevas prórrogas

En la reunión de este miércoles, el Ejecutivo también ha acordado prorrogar el cierre perimetral de las localidades cacereñas de Hervás, Alcuéscar y Arroyomolinos de Montánchez, donde ya se decretó el aislamiento el pasado 28 de octubre. Hervás (3.976 habitantes) sigue con una incidencia acumulada de 2.515 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, mientras que a los 7 días la tasa se sitúa en 1.056 casos por cada 100.000 habitantes.

Por lo que respecta a Alcuéscar (2.593 habitantes), la incidencia acumulada a los 14 días es de 2.085 casos por cada 100.000 habitantes, y a los 7 días se cifra en 887 casos por cada 100.000 habitantes. Arroyomolinos (797 habitantes) cuenta con una incidencia acumulada de 1.631 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, mientras que a los 7 días la incidencia es de 1.380 casos por cada 100.000 habitantes. Respecto a la tasa de positividad de las pruebas de detección, los registros son del 26,32% en Hervás; del 3,70% en Alcuéscar y del 4,29% en Arroyomolinos.

Como ya se sabe, el cierre perimetral se une en todos los casos al resto de medidas que ya están vigentes en la región, en nivel de alerta 3: limitación de aforos entre un 25% y un 40% y restricción de la movilidad nocturna entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana.