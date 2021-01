La Junta anunciará esta tarde nuevas medidas para frenar los contagios en Extremadura

Supongo que para los que hemos cumplido con las normas desde el 15 de Marzo, no pisamos un bar desde octubre, no hemos cenado en Navidad con más de un núcleo familiar, no hemos viajado porque estábamos dentro del rango de allegados a los que se les prohibía la movilidad, gozaremos de algún salvoconducto que nos permita estar exento de las nuevas normas. En Abril me dijeron que yo no podía acompañar ni un minuto a mi padre en sus 25 días de agonía porque no hubo alternativa, y tuve que aceptarlo porque en Agosto me prometieron que habíamos vencido al virus. Como comprenderán, estoy como loco porque la pandemia termine, para que comience la asunción de responsabilades.