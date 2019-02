La Junta de Extremadura plantea convocar 324 plazas de médicos especialistas

La Junta de Extremadura propone a los sindicatos en mesa sectorial una oferta pública adicional de 340 médicos, 324 de facultativos especialistas, para incluirla en la convocatoria de oposiciones previstas para 2020.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quien ha recordado que el principal déficit sanitario se concentran en los médicos especialistas ,y por este motivo, la inmensa mayoría de las plazas van dirigidas a estas categorías.

Unas categorías que además no se convocaron en 2018, como ha recordado Vergeles, quien ha explicado que el número de especialidades se aborda y negocia en la mesa.

Según ha expresado, dentro del compromiso de la Junta de Extremadura de convocar oposiciones en Sanidad cada dos años, las próximas llegarán en 2020.

Junto a ello, y tras el acuerdo alcanzado entre el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y las organizaciones sindicales, se flexibilizó la tasa de reposición con el objetivo de realizar una oferta de empleo adicional, lo que permite aumentar ahora esa oferta de 2020.

Vergeles ha recordado que, no solo la comunidad, sino todo el Sistema Nacional de Salud, tiene hoy un déficit de médicos especialistas y por ello está previsto que estas carencias se solventen de forma progresiva hasta 2025.

El consejero extremeño ha reconocido que es "difícil" cubrir todas las plazas necesarias en la actualidad, aunque ello "no debe impedir" que de forma coordinada con otras comunidades, tal y como exige el acuerdo de oferta pública adicional, se convoquen estas oposiciones para reducir esas carencias.

El objetivo de este proceso es que "se cubran las necesidades al máximo", y "si no, habrá que utilizar otras herramientas de gestión", como las que ya se ponen por ejemplo en marcha en algunas zonas con estas carencias, producidas "no por recortes, sino porque no hay especialistas para cubrirlas".

Entre las iniciativas ya aprobadas se encuentra la jubilación voluntaria a los 67 años, y además se negocian incentivos para la cobertura de zonas de difícil cobertura, todo ello para aliviar esta falta de especialistas.