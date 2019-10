La Junta hará una ley de rehabilitación para aumentar el parque de viviendas

Aumentar el parque de viviendas, fomentar la construcción y recuperar los centros urbanos. Son algunos de los objetivos que justifican el impulso de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, una nueva normativa que la Junta de Extremadura quiere desarrollar durante la presente legislatura. Así lo avanzó ayer la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, en una comparecencia a petición propia en la Asamblea de Extremadura para exponer las líneas generales de este nuevo departamento. A su juicio, la forma «más sostenible, rápida y rentable» de aumentar el «limitado» parque de viviendas disponible en la región es teniendo cuenta la disposición de viviendas vacías. Y Más allá del impulso de esta ley, la consejería se compromete a «potenciar» los proyectos que estén dirigidos a la rehabilitación de viviendas.

La consejera aseguró que la rehabilitación de viviendas genera «un 30% más de puestos de trabajo que la nueva construcción», al tiempo que se crean empleos «más locales en muchas ocasiones». Asimismo, este tipo de política permite «recuperar los centros urbanos» de las ciudades y pueblos. «Con frecuencia vemos calles habitadas por una sola persona mientras se continúan ensanchando los límites construidos y se tienen que asumir nuevas prestaciones de servicio en un modelo de desarrollo claramente ineficaz», subrayó. Iglesias, que reconoció la falta de vivienda social, manifestó que la nueva ley abordará también el diseño urbano, porque la habitabilidad no solo tiene que ver con los metros cuadrados del hogar. «La revisión del parque de viviendas deshabitadas y la colaboración con la administraciones locales será imprescindible», puntualizó.

Con respecto a la aprobación del próximo plan de vivienda, a partir de 2021, la consejera apeló para su diseño al acuerdo y al pacto entre los grupos parlamentarios, al tiempo que destacó que el objetivo será que las familias no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al mantenimiento de una vivienda digna. En esta línea, Iglesias aboga por subir las ayudas de fomento al alquiler y anunció que las familias inmersas en dificultades económicas por causas sobrevenidas mantendrán la minoración de renta de alquiler hasta en un 100%.

En cuanto a infraestructuras, Iglesias puso en valor la gestión de la Obligación de Servicio Público (OSP) de uso del aeropuerto de Badajoz con una estimación de 65.000 pasajeros en el primer año completo de funcionamiento solo en las rutas a Madrid y Barcelona. En cuanto a las carreteras, mostró su disposición a colaborar en la fijación de las prioridades de inversión y avanzó que se abordará la planificación de las emergencias en carreteras autonómicas y su viabilidad. «La movilidad en Extremadura ha de ser intermodal, eficiente y sostenible, además de cumplir con el objetivo de no dejar a nadie aislado», apuntó.

reacciones // Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, recalcó la importancia de esta consejería, ya que se ocupa de vivienda y transporte, dos temas «que se encuentran en situación frágil y deficitaria» en la región y en los que es necesario «trabajar concienzudamente». El diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto afirmó que los extremeños «no pueden estar esperando» a las líneas de autobús «que no pasan por sus pueblos», al tren «que no llega» o a las autovías «que no se construyen».

Desde el grupo popular, el diputado Víctor del Moral alertó de que la legislatura pasada supuso un «frenazo inaudito» en las inversiones en infraestructuras, por lo que la región está «peor» en transporte y en carreteras que hace cuatro años. Por último, la diputada socialista Ana Belén Fernández defendió el peso de las infraestructuras y la vivienda en el desarrollo de Extremadura.