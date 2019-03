La Junta insiste: la ecotasa no es repercutible en el ciudadano "lo diga quien lo diga"

La vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, ha insistido que el tributo extremeño sobre las empresas eléctricas, la ecotasa, no es "repercutible" en el ciudadano "lo diga una orden ministerial, que impugnaremos, o lo diga quien lo diga".

Blanco-Morales se ha referido así a la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una orden que establece los suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013.

Según la vicepresidenta, este tributo, que avaló el Tribunal Constitucional, se acordó con el Estado que no era repercutible y que los ciudadanos no tenían que pagarlo "y eso vamos a defenderlo en los tribunales donde quiera que haga falta, no es algo a lo que renunciemos bajo ningún concepto".

Aunque la orden de ayer se refiere al ejercicio 2013, la vicepresidenta ha asegurado que para la Junta no queda ningún año pendiente porque "niego la mayor", ya que en el pleito que dio lugar a dos sentencias del Tribunal Supremo en la que se basa la orden ministerial de ayer Extremadura no fue parte.

"No se puede trasladar al precio que pagan los ciudadanos por el recibo de la luz, y como se puede decir más alto, pero no más claro, lo reitero y señalo que lo haremos valer impugnando las normas que se dicten en los ámbitos que corresponda", ha aseverado la vicepresidenta.