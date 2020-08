La Junta limitará las reuniones familiares a 15 personas por el covid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Continúa siendo muy timorato el gobierno autonómico con las medidas. En la práctica para los más irresponsables de nada valen. Si además ni se molestan en vigilar y sancionar …. Desde luego en el área de D. Benito-Villanueva se hace necesario mucho más. En cuatro días se ha expandido el virus por toda la zona de influencia y amenaza con graves consecuencias de todo tipo. Además de las medidas que limitan las actividades de los ciudadanos hay otras muy necesarias y que podrían ser muy efectivas. Vuelvo a enfatizar el papel de los rastreadores. Es necesario aumentar muy significativamente el número. Esta inversión sería muy rentable. Pero hay que incluir a profesionales no sanitarios, como psicólogos, pedagogos, trabajadores y educadores sociales, etc (El SES debería comenzar sumando a la red actual a profesionales de este perfil y que ya tiene en plantilla, y pidiendo voluntarios de los que trabajan en otras consejerías). Estos profesionales podrían inluir nuevas estrategias, haciendo entrevistas personales, investigando contactos de los afectados durante más días (ahora solo se pregunta por los dos días previos a los síntomas – pero un asintomático podría llevar diez días contagiando-). En las entrevistas personales se puede profundizar en aspectos más íntimos de la actividad del afectado, por ejemplo sus contactos sexuales no confesables. ¿Alguien ha investigado el foco de transmisión que puede estar suponiendo si alguna mujer dedicada a la prostitución está afectada y es asintomática? ¿Y en la movilidad que tienen estas mujeres? ¿Van a llegar ahí los sanitarios por teléfono?