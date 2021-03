La Junta no se pronunciará sobre la mina de Cáceres hasta que culmine la tramitación

Viene a decir yo no me mojo ,que hay muchos votos por medio ,o hasta que le impongan desde Madrid lo que tiene que decir ,mire señor Vara es muy facil ,sea valiente si es muy facil ,y si quiere se hace una votacion en Caceres mina si o mina no ,que las votaciones no solo estan para ir a votar cada cuatro años ,pero me da que ese no es su pensamiento.