La Junta pagará 7 millones por no contratar a 2.700 interinos desde el 1 de septiembre

Se acabó el conflicto por la fecha de incorporación de los docentes interinos extremeños con vacante para todo el curso escolar. La Consejería de Educación y Empleo anunció ayer que va a acatar lo que ordena la justicia y a partir del próximo curso llegarán a los centros educativos el 1 de septiembre, el mismo día que lo hacen los docentes funcionarios con plaza. Pero, además, la administración extremeña tendrá que asumir las consecuencias de no haberlos contratado desde el primer día de curso en los últimos cuatro años. Así, el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, explicó ayer en rueda de prensa que la Junta reconocerá «de oficio» a unos 2.700 docentes interinos de la región los primeros días de septiembre que no fueron contratados entre el curso 2017-2018 y el actual, 2020-2021, tanto en las retribuciones económicas que no percibieron como en los derechos administrativos.

Aunque reconoció que todavía están realizando los estudios internos correspondientes, estima que son alrededor de 2.700 docentes interinos los que han obtenido alguna vacante para todo el año en estos últimos cuatro cursos, por lo que calcula que la Junta deberá desembolsar entre 6,8 y 7 millones de euros por los cuatro años. «Cuantificamos de manera aproximada entre 1,6 y 1,8 millones de euros por curso escolar», precisó ayer Amaya, que compareció junto a la directora general de Personal Docente, Ana Martín.



MAESTROS Y PROFESORES / Según los datos facilitados, serían unos 880 maestros, a los que se les deben entre nueve y diez días de trabajo por cada curso, ya que aquellos que tienen vacantes adjudicadas en verano suelen iniciar sus contratos entre el 9 y el 10 de septiembre (dependiendo del año) y terminarlo el 31 de agosto. Y también hay otros 1.800 profesores extremeños afectados, a los que la administración tendrá que abonarles ahora entre cuatro y cinco días por ser contratados con el curso ya iniciado. En el caso de los profesores, suelen incorporarse a los centros entre el 10 y el 11 de septiembre y terminan el curso sobre el día 3 o 4 de septiembre del siguiente año, ya que tienen que encargarse de la convocatoria extraordinaria de exámenes que se realiza a principios de septiembre en Secundaria.

Este derecho que se reconoce ahora a los docentes interinos con vacantes llega después de que dos sindicatos docentes en la región, CSIF y PIDE, hayan ganado sendas sentencias ante la justicia. El último en pronunciarse ha sido el Tribunal Supremo, que sienta «doctrina» al dar la razón a CSIF en su petición de que la incorporación de los interinos sea el 1 de septiembre. El sindicato presentó una primera demanda referida al curso 2017/2018 (desde entonces ha recurrido año tras año), que tras ganar en instancias inferiores, queda ratificada ahora por el Supremo de manera firme.

Asimismo, el sindicato PIDE también cuenta con una sentencia firme a su favor que da la razón a un interino representado por sus servicios jurídicos y al que la justicia obliga a que se le reconozcan los derechos económicos y laborales con una retroactividad de cuatro años.



«CASAR» LOS DOS FALLOS / Con la decisión anunciada ayer, Amaya aseguró que se casan las dos sentencias ganadas en los órganos judiciales tanto por CSIF como por PIDE. «La Junta respeta profundamente la decisión de la justicia, la acata y este es el motivo por el que el próximo curso todos los interinos con vacantes de nuestra región se incorporarán el 1 de septiembre; esta administración es seria, responsable, respetuosa con las decisiones de la justicia y pretende con este anuncio generar certidumbre y seguridad», indicó Amaya. Insistió en que a partir de ahora esos 2.700 docentes con vacantes que la administración estima que debían haber sido contratados desde el primer día de curso, no tendrán que hacer nada para que les sean reconocidos y pagados esos días que se les deben. «Se hará un reconocimiento de oficio; ninguno tendrá que realizar ningún trámite burocrático», explicó, lo que supone que no es necesario que los afectados pidan la extensión de sentencia.

Tras el anuncio, queda ahora por saber cuándo y de qué manera se llevarán a cabo los pagos pendientes. Para ello, Amaya tendió la mano tanto a CSIF como a PIDE para sentarse primero para negociar esta cuestión y posteriormente llevarlo a la mesa sectorial o incluso a la general. «Cuando se negocien estos aspectos (en cuanto a plazos), se verá cómo se reflejará luego en las cuentas de la Junta de Extremadura», precisan desde la consejería.

Amaya: «Hemos de ser cautos a la vuelta de las vacaciones»

El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, avanzó ayer que la Consejería de Educación está trabajando junto con Salud Pública en un plan de retorno a las aulas a partir del 7 de enero, tras la vuelta de las vacaciones navideñas, con el objetivo de que los centros educativos sigan siendo espacios seguros como hasta ahora. «Intensificaremos la información y estableceremos un plan de acogida para que los centros puedan conocer los posibles alumnos positivos que no podrán incorporarse a las aulas, sin que esto afecte a la vida o a la organización de los propios centros educativos», dijo Amaya. «Hemos de ser muy cautos y preventivos a la vuelta de las vacaciones», insistió.

A su juicio, los datos del primer trimestre son «buenos»: el 42% de los centros educativos no ha tenido ni un solo caso positivo en covid en lo que va de curso y el 80% ha tenido «cero, uno o dos casos positivos, lo que nos permite afirmar que los centros educativos no solamente no eran espacios de contagio, sino que más bien eran espacios de detección del virus», aseguró.



CONFERENCIA SECTORIAL / Asimismo, el secretario general de Educación reseñó los temas que se abordaron ayer en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que la ministra Celaá destacó el «éxito» de la vuelta a la presencialidad en las aulas y en la que se habló de las cinco comunidades, entre ellas Extremadura, que han mantenido la presencialidad todo el trimestre. «Nunca ha habido más de 31 centros cerrados a la vez en este primer trimestre», reseñó. En este órgano, del que forman parte el ministerio y las comunidades, también se habló ayer de la nueva ley de educación (la LOMLOE), actualmente en el Senado. Amaya aseguró que se van a establecer varios grupos de trabajo, en el que participarán las comunidades y que se coordinarán con las políticas europeas.