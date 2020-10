La Junta quiere limitar la quema de rastrojos: «Es una práctica anacrónica»

Es una práctica permitida de forma excepcional para eliminar los rastrojos tras la cosecha del arroz y también para la quema de residuos de otros cultivos y restos de podas en zonas de regadío, pero conlleva problemas: contaminación atmosférica, empobrecimiento de los suelos a largo plazo y quejas vecinales en los entornos más próximas a las Vegas del Guadiana, que se vienen produciendo desde hace varias semanas en Extremadura.

Las quemas en la agricultura es un debate habitual entre otras cosas por la espectacularidad de las imágenes que deja en estos entornos, pero la muerte de un vecino de Don Benito este pasado lunes, durante una de estas quemas, vuelve a poner el foco en esta práctica. Tan solo unas horas antes de producir este trágico suceso, la Asamblea de Extremadura trataba este asunto.

La diputada de Unidas por Extremadura preguntaba en la comisión de Agricultura por esta práctica, preocupada no solo por la contaminación atmosférica y el empobrecimiento de los suelos que lleva «a los agricultores a un modelo de agricultura altamente dependiente de insumos químicos», sino también porque lo considera un problema de «salud pública» que se agrava en medio de una pandemia por un virus que afecta especialmente al sistema respiratorio.

Le respondió el director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, quien reconoció que se trata de una «práctica ancestral, desfasada y anacrónica» y que tiene perjuicios tanto por las emisiones que suponen para la atmósfera y la salud de la población, como por los efectos que tiene a la larga en el propio suelo agrícola, «que se empobrece de materia orgánica».

Por estas razones la Junta de Extremadura quiere limitar esta práctica. «Llevamos tiempo intentando concienciar a los agricultores con argumentos técnicos de la necesidad de terminar con las quemas de rastrojos y, a pesar de lo llamativo de la misma en ciertos momentos y lugares de la geografía extremeña, esta práctica está disminuyendo», explicó durante la comisión. Señaló que las razones de quienes defienden las quemas para luchar contra enfermedades de los cultivos «aún siendo ciertas en algunos momentos, no justifican desde nuestro punto de vista su práctica salvo en casos extremos, ya que las enfermedades vegetales se pueden combatir no solo con quemas y productos fitosanitarios, sino con buenas prácticas agrarias y rotaciones de cultivos».

Desde la administración recuerdan que la quema de rastrojeras está prohibida en la comunidad y solo se puede realizar excepcionalmente por motivos fitosanitarios, como ocurrió en el año 2016, «tras el pertinente informe de sanidad vegetal y la posterior solicitud de autorización del Infoex». Queda excluidas de esta prohibición la quema de rastrojos de cultivo del arroz, que podrá realizarse un año sí y uno no.

Según Cabezas el objetivo de la administración es acabar con esta práctica en su totalidad, principalmente con «la concienciación y la divulgación de técnicas de cultivo para luchar contra las enfermedades vegetales que hagan innecesarias las quemas de rastrojos». Pero no es una tarea sencilla y en el caso de terrenos de regadío, explicó en la comisión que se realizan quemas de restos de cosecha y podas (y especialmente de la paja de arroz que de no eliminarse se descompone y genera una gran cantidad de metano por un fenómeno de asfixia denominado ‘akiochi’), porque «hoy por hoy no tienen otra alternativa viable, otro destino que sea operativa y económicamente viable y es un problema que compartimos con otras comunidades». No obstante, anunció que hay una iniciativa en marcha, «una puerta a la esperanza», que podría reducir en buena medida esta práctica en el caso de los rastrojos del arroz.



NUEVA INDUSTRIA / Se trata de un nuevo proyecto empresarial que quiere instalarse en el municipio de Campo Lugar (Cáceres) cuyo objetivo será recoger, almacenar y procesar la paja de arroz para fabricar con la pasta formada envases sostenibles, que podrían además sustituir a los tradicionales envases de plástico. Aseguró que el proyecto empresarial cuenta con casi un 40% de ayudas de las administración regional y que la empresa ya ha comprado instalaciones y desplazado maquinaria para empezar el acopio de paja para la futura industria.

Mientras este proyecto ve la luz, Cabezas recordó que los agricultores tampoco pueden asumir más por ahora, «bastante problemas tienen ya, hay que apoyarles con la búsqueda de alternativas viables y sostenibles». Recordó que la propia administración ha sido criticada por las actuaciones contrarias a las quemas por parte de algunas cooperativas y alguna organización sindical.

También señaló que al ser una práctica prohibida y afectada por la normativa de condicionalidad, los agricultores que no la respeten se enfrentan a sanciones que suponen la reducción de las ayudas comunitarias a percibir, llegando hasta al 5% de lo que tendría que recibir durante tres años. Aun así, Cabezas admitió que el trabajo de gestión de ese procedimiento sancionador «en muchas ocasiones es ingente para el resultado final», ya que a veces se encuentran con el obstáculo que supone la legislación nacional y europea a la hora de imputar al infractor. Por su parte, Irene de Miguel consideró que la administración no hace lo suficiente para cambiar el modelo agrario en Extremadura y acabar definitivamente con las quemas.