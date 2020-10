La Junta reclama a la OID 450.000 por la venta de sus cupones

La Junta de Extremadura reclama a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) 450.000 euros como consecuencia de distintos procesos sancionadores abiertos por la venta de boletos «sin autorización», según indican desde la Consejería de Hacienda. La administración autonómica aparece como uno de los acreedores en el procedimiento concursal que ha activado un juzgado de Toledo en el que declara disuelta la OID y pone en marcha la fase de liquidación de la entidad. Los efectos que ese procedimientos tendrá sobre la deuda de la entidad con la administración extremeña no se resolverá hasta que termine el proceso concursal en marcha. Entre los acreedores figura también la Agencia Tributaria, donde la OID tiene una deuda de 86 millones según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando el Juzgado de lo Mercantil de Toledo activó la fase de liquidación. En esas fechas, la organización cambió sus siglas por las de ONDEE y bajo ese nuevo apelativo, continúa la venta de boletos en distintas regiones, entre ellas Extremadura, donde está presente desde hace más de os décadas y tiene una plantilla de medio centenar de vendedores y varias sedes en localidades como Cáceres o Plasencia.

«No nos explicaron el motivo, solo nos dijeron a principios de septiembre que los boletos se venderían ahora como ONDEE, pero es el mismo boleto, todo es igual», indica uno de los vendedores habituales. Otros empleados de la organización han señalado a este diario que en realidad la ONDEE es una de las entidades vinculadas al colectivo y que sus contratos ya aparecían desde hace varios años con esa referencia. Los responsables de la antigua OID y ahora ONDEE, que tiene su matriz en Talavera de la Reina, no han respondido a la solicitud de este diario.

La ONCE y el Cermi han mostrado su satisfacción por la decisión del Juzgado de los Mercantil de Toledo. Poco después de que se conociera la resolución, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebraba que la justicia española iniciara la «liquidación» de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) y terminara con ello «con una actividad ilícita que usaba a las personas con discapacidad como reclamo», pero que en realidad «solo ha servido para el enriquecimiento desmedido de sus promotores, sin ninguna causa o valor social», según recogió Europa Press.

"Uso de la discapacidad"

Lo celebran también en la ONCE, que desde hace años reclama que se actúe frente a esa organización por lo que consideran «un uso de la discapacidad de manera espúrea» y un «fraude a la sociedad»; esto último, por el uso que hacen del sistema de sorteos de la ONCE para entregar los premios de la OID: la ahora denominada ONDEE utiliza los números premiados en diferentes sorteos de la ONCE para asignar sus premios. El delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, reclama a las autoridades «que hagan cumplir la resolución judicial y que eviten el juego ilegal en la calle».

El proceso de liquidación que ha abierto el Juzgado de lo Mercantil de Toledo supone el cese definitivo de todas las actividades de la OID y de los miembros de su junta directiva como administradores de la misma, en sustitución por un administrador concursal. La actividad se sigue prestando en todo caso ahora a través de la ONDEE, que cuenta con la misma plantilla y trabajadores y las mismas sedes que tenían hasta ahora en Extremadura.

La ONCE plantea asumir a la plantilla con discapacidad

La ONCE quiere ofrecer una vía a la empleabilidad de los trabajadores de la OID que puedan resultar afectados por la liquidación activada por un juzgado de Toledo. Pretenden ofrecer a las personas con discapacidad «que cumplan con los requisitos necesarios» un proceso de formación a través de su organización y de acceso al empleo, ya sea como vendedores del cupón de la ONCE o buen en otros puestos en los que puedan desempeñar una actividad laboral. Desde la ONCE aseguran que no todas las personas integradas en la antigua OID tienen una discapacidad y que por tanto solo podrían atender la situación de las personas que sí reúnen los requisitos. «Ya les hemos trasladado ese ofrecimiento de formación y trabajo para las personas con algún tipo de discapacidad», indica el delegado de ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias.