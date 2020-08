La Junta solicita el aislamiento y la fase dos también para Valencia de las Torres

La Junta de Extremadura ha solicitado al juez el aislamiento social y el paso a fase dos para el municipio pacense de Valencia de las Torres, donde ayer se declaró un brote que acumula ya 11 positivos (el Ayuntamiento eleva la cifra a 16) y un total de 71 contactos en seguimiento. La Consejería de Sanidad ya ha remitido la documentación al juzgado para que se pronuncie al respecto. Según se detalla, la incidencia acumulada en el pueblo en los últimos siete días es de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior a la registrada en el resto de la región.

Se trata ya del sexto municipio extremeño en el que se aplican restricciones para atajar los brotes: Villarta de los Montes, Alcántara y La Barquilla están también en fase dos con aislamiento social, y en las próximas horas estas mismas medidas entrarán en vigor en Alía. En relación a este último municipio, la Junta detalla que ya cuenta con el auto judicial y la resolución se publicará mañana viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La Morera también estuvo en fase dos, pero el pasado martes volvió ya a la nueva normalidad tras darse por controlado un brote con origen en una comunión que todavía cuenta con 22 casos activos en varios municipios.

Respecto a este tipo de medidas, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha pedido este jueves “tranquilidad y comprensión a la ciudadanía”, sobre todo después de las críticas manifestadas por la alcaldesa de Alía, Cristina Jiménez, por el paso a fase dos y aislamiento social. “La Consejería de Salud Pública no se levanta por la mañana a ver qué pueblo confina, se hace en base a los informes epidemiológicos. “Cuando hacemos esto lo hacemos por el bien y la protección de la salud colectiva”, ha señalado Vergeles. La alcaldesa de Alía, por su parte, ha lamentado que Salud Pública no hablara con el ayuntamiento de la localidad antes de solicitar el paso a la fase dos y el aislamiento social, medidas que “acata pero no entiende”, ha manifestado en declaraciones a Efe.

Según el parte remitido este jueves por la Junta, el brote declarado ayer en Alía, de 831 habitantes, tiene en estos momentos un total de 11 casos activos (el ayuntamiento los eleva a 19) con 29 contactos en seguimiento. No obstante, según el consistorio, la mayoría de ellos están asintomáticos o tienen síntomas leves, a excepción de una persona de 66 años ingresada en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Para son pocos casos en comparación con otras localidade sin aislamiento social y “más o menos controlados”, si bien aún hay pendientes unas 70 PCR.