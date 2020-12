La Junta suspende el plan de Navidad ante el aumento de la incidencia a 267 casos

En la Comunidad valenciana ( gobierno progresista) han sido más listos y se han tapado las vergüenzas. Consideran que la situación epidémica es mala ( como en Extremadura), pero no han cancelado ningún plan de Navidad, porque lo que han cancelado ha sido la Navidad para no hacer discriminación. Que sutil detalle eh!. Ni familiares ni allegados, solo esenciales y residentes. Aquí no se si es que no hay valor para hacer eso, si es que no han entendido lo que supone humanamente el concepto allegado, o si es que no se es tan progre como uno se piensa..