La Junta tiene un año para crear el impuesto por viviendas vacías

Fue un compromiso del PSOE con Podemos que viene de la anterior legislatura y que se tendrá que desarrollar a lo largo del actual mandato. Así, una de las últimas normas que pudieron aprobar los socialistas en Extremadura gracias a la abstención de la formación morada fue la Ley de promoción y acceso a la vivienda (Ley 11/2019, de 11 de abril), pero para lograr luz verde una de las enmiendas admitidas fue la creación de una nueva tasa que castigara económicamente a quienes poseían viviendas vacías.

La propuesta inicial de Podemos era cobrar un tributo a empresas que mantuvieran inmuebles sin usar durante más de dos años. Establecieron hasta la tarifa: de 10 a 30 euros por cada metro cuadrado desocupado. El PSOE lo aceptó en términos generales y se comprometió a desarrollar una normativa específica sobre este punto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL / De este modo, la Junta de Extremadura, ahora con mayoría absoluta socialista, tiene de plazo algo más de un año para redactar esta nueva cláusula. Así se establece en una disposición adicional: «[...]La elaboración de una ley de impuesto a grandes tenedores de viviendas vacías en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor». La norma de vivienda está activa desde mayo de 2019, por lo que ese citado plazo se extiende hasta noviembre del año 2020, tal y como subrayan desde la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

¿Qué significa grandes tenedores de viviendas vacías? De momento no se ha especificado nada más sobre a quién afectará este nuevo tributo, más enfocado, por lo general, a empresas que a particulares que. Por ejemplo, no se verían incluidos propietarios de dos viviendas siendo la primera la residencia habitual y la segunda una casa secundaria sin usar ni alquilar durante más de dos años. No sería ese, en un principio, el objetivo del futuro impuesto.

ANTECEDENTE / La Ley de promoción y acceso a la vivienda vino a sustituir a la Ley de emergencia social de la vivienda, la cual fue recurrida por el Tribunal Constitucional, entre otros puntos, por las multas que planteaba por inmuebles desocupados o las medidas de expropiación temporal a los bancos. Por ello, la Junta decidió paralizar su desarrollo en 2017 y elaborar otro texto que entrara dentro de los marcos legales.

No obstante, la nueva normativa también ha sido cuestionada por el Gobierno central en varios puntos, pero ninguno de ellos referido a ese tributo a «los grandes tenedores de viviendas vacías», de manera que no habrá obstáculo legal para aplicar la nueva tasa una vez que esta entre en vigor.

EL PP, EN CONTRA / Habría que recordar que la Ley de promoción y acceso a la vivienda propueta por un Gobierno socialista en minoría llegó al pleno de la Asamblea de Extremadura sin apoyos claros. Finalmente Podemos la dejó pasar con su abstención. La misma postura adoptó Ciudadanos.

Sin embargo, el PP se posicionó totalmente en contra por el «elevado intervencionismo» del texto y porque, argumentó, «chocaba con la Constitución». Añadió, además, que la normativa no serviría para impulsar el sector de la construcción porque no llevaba «ni un duro». Pero la ley logró luz verde.