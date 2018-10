La Junta trabaja en la financiación estable de la UEx, pero el PP lo niega

El director general de Formación Profesional y Universidad, Juan José Maldonado, ha asegurado que la Junta está "trabajando" en el desarrollo de la Ley 8/2014, de 1 de octubre, que promueve un marco de financiación estable para la Universidad de Extremadura (UEx), mientras que el PP lo niega.

En su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea, Maldonado ha afirmado que el Ejecutivo extremeño trabaja en un planteamiento que permitirá alcanzar un modelo "serio y riguroso" para la universidad extremeña.

Según el director general, esta norma prevé que se podrán constituir comisiones técnicas de apoyo a la comisión mixta, prevista en el título II, y hay "una comisión técnica creada" de la que forman parte las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, Economía, Educación y la Universidad de Extremadura.

Esta comisión técnica, ha dicho, se viene reuniendo de manera periódica en sesiones de trabajo conjuntas desde el año 2016 para recopilar, actualizar y aportar datos técnicos, así como revisar el trabajo que se lleva a cabo a lo largo de los ejercicios presupuestarios.

Todo ello, ha destacado, en aras de "elevar una propuesta seria y con garantías" a la comisión mixta de financiación, y sin contar con las reuniones extraordinarias que se han mantenido para abordar cuestiones que afectan a la política universitaria con más alcance.

El director general ha insistido en que se está trabajando para dar forma a "una propuesta consensuada entre la Junta y la UEx" que se trasladará en "un documento positivo con criterios".

Además, ha valorado la apuesta del Ejecutivo regional en esta materia, al haber tenido que "hacer frente a la recuperación económica de la UEx y su suficiencia financiera", de modo que la institución cuente con los recursos suficientes.

Así, el Gobierno socialista ha afrontado los "costes de personal, complementos retributivos, pagas extras o subidas salariales, gastos de funcionamiento ordinario y las inversiones en infraestructuras", destacando la Facultad de Medicina, "con el contrato del proyecto ya adjudicado que se firmara en este mismo mes de octubre".

En cuanto a los estudiantes, ha subrayado las becas complementarias, el fraccionamiento en diez plazos del pago de la matrícula y la bonificación de la misma.

Maldonado ha precisado que una disposición transitoria de la ley indica que en ningún caso la transferencia global a la universidad podrá ser inferior a la recogida en los presupuestos de 2014, algo que ha "respetado escrupulosamente el Gobierno socialista, con un crecimiento medio desde 2014 de un 9,38 % y medio anual del 2,36 %".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Virginia Alberdi ha afirmado que "a día de hoy no sabemos nada de la convocatoria de la comisión mixta, ni del nuevo modelo de financiación, ni de la nueva Facultad de Medicina".

En su opinión, el Gobierno regional no ha hecho nada al respecto porque "no tienen previsto cumplir la ley" y le ha pedido que "no busquen excusas ni falten a la verdad".

La parlamentaria ha manifestado que existe "falta de certidumbre" en el ámbito universitario y los grupos tienen que presentar enmiendas a los presupuestos autonómicos para paliar "los recortes de la Junta, como en los profesores asociados".

Al director general le ha parecido "inaudito" que el PP hable de universidad cuando con su gobierno se produjo "la peor etapa y la más nefasta para la UEx", con un "recorte de 22 millones para 2012".

"Nosotros no despedimos profesores asociados. Nos encontramos un correo electrónico de su gobierno, que no podía hacer frente a las nóminas, con un compromiso de 5 millones de euros", ha concluido.