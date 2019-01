La Junta urge medidas para evitar más incidencias por la niebla en el aeropuerto de Badajoz

La Junta de Extremadura reclama al Gobierno central que ponga medidas para evitar que la niebla siga causando incidencias en los servicios que se prestan desde el aeropuerto de Badajoz. Así lo confirmaron ayer fuentes de la administración extremeña, que aseguran que se han mantenido conversaciones para trasladar esta necesidad.

En las últimas semanas el aeropuerto pacense ha registrado cerca de medio centenar de incidencias en los vuelos de salidas y llegadas que ofrece tanto a Madrid como a Barcelona. Retrasos de horas, cancelaciones y desvíos hasta el aeropuerto de Sevilla que han causado trastornos a decenas de pasajeros en plenas fiestas navideñas. Las últimas incidencias se registraron el pasado lunes, 7 de enero, cuando se suspendió la conexión aérea con Madrid y se realizó el trayecto en autobús.

Por ello, desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural piden que se pongan en marcha medidas o los dispositivos necesarios que permitan mantener el servicio aéreo que presta la compañía Air Nostrum a pesar de los episodios de niebla que suelen ser habituales en invierno en la zona de Talavera la Real.

Desde AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos de interés general en España, aseguraron a este diario recientemente que el aeropuerto de Badajoz ya dispone de un sistema de ayuda al aterrizaje en condiciones de baja visibilidad, denominado ILS Categoría I –la más baja dentro del sistema ILS, las siglas de Instrument Landing System, que es la ayuda más popular de aproximación en los aeropuertos–.

SEÑALIZACIÓN / El ILS guía al piloto horizontal y verticalmente hacia la pista del aeropuerto hasta que pueda conseguir suficientes referencias visuales para poder continuar la aproximación mirando fuera de la cabina y aterrizar. «El sistema del que dispone el aeropuerto de Badajoz permite operar con una visibilidad mínima vertical no inferior a 61 metros y una visibilidad mínima en horizontal no inferior a 800 metros. Por debajo de estos mínimos, y por seguridad, no se puede operar», apuntan fuentes de AENA. El sistema ILS categoría III, por ejemplo, es mucho más avanzado y permite operaciones con muy baja visibilidad, pero requieren una certificación adicional del avión y la tripulación.

No obstante, parece que este sistema con el que cuenta el aeródromo pacense no es suficiente para garantizar el servicio aéreo en la comunidad extremeña en esas mañanas de niebla intensa y desde la administración regional están pidiendo más. Por ahora, es solo una petición realizada al Ministerio de Fomento.

Desde la compañía que opera en la región la Obligación de Servicio Público (OSP) que se aprobó el pasado octubre, señalan que estos problemas de niebla «son puntuales y propios de estas fechas y están afectando a nuestra operación no solo en el aeropuerto de Badajoz, sino también en otros aeropuertos como León, San Sebastián, La Rioja o Ibiza».

Aún así, tanto los pasajeros como distintas organizaciones y colectivos como la Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba) han mostrado su indignación en estas últimas semanas de incidencias y lamentan la imagen «negativa» que esta situación deja a inversores y empresarios foráneos, así como la pérdida de inversión, informa Efe. Expertos en consumo denuncian también que los afectados ni siquiera pueden reclamar al tratarse de cuestiones meteorológicas.