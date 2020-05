Las Juntas de Personal Docente se oponen a la vuelta a los centros

Nuevas voces en contra de la apertura de los centros educativos en lo que queda de este curso. Tras la oposición frontal de los cinco sindicatos con representación ante la administración regional, esta vez han sido las Juntas de Personal Docente de centros públicos tanto de Cáceres como de Badajoz las que hacen constar su «más enérgica oposición a la reincorporación del personal docente a los centros educativos en este curso».

Argumentan que el estado de alarma provocado por la pandemia continúa y que los docentes «han mantenido en pie el sistema con su esfuerzo de actualización y adaptación a nuevas metodologías, medios tecnológicos y reestructuración de la enseñanza desde mediados de marzo y para el actual trimestre. En realidad, toda la comunidad educativa lo ha hecho». Recuerda, asismismo, que la propia consejería también ha facilitado a alumnos con dificultades medios informáticos para posibilitar la enseñanza telemática.

Las juntas de personal provinciales entienden que no se debe proceder a la apertura de los centros para el alumnado de cualquier ciclo y etapa hasta septiembre del 2020 y rechazan también la presencia de docentes y de los equipos directivos en los centros educativos «mientras no se establezca un protocolo específico de prevención de riesgos laborales y acceso a los mismos». A su juicio, los centros en la actualidad no disponen ni del material ni de la información sobre las medidas de seguridad necesarias para la preservación de la salud del profesorado, alumnado y familias.

En sus escritos dirigidos a las respectivas Delegaciones provinciales, apoyan además el texto conjunto firmado por los cinco sindicatos docentes (CSIF, PIDE, ANPE, UGT y CCOO) y creen que la Consejería de Educación debería enfocar el trabajo en la seguridad sanitaria de toda la comunidad educativa y en la planificación del próximo curso escolar 2020/2021.

Por su parte, desde la Consejería de Educación y Empleo se remitió ayer a los directores de todos los centros extremeños la instrucción, con fecha de 13 de mayo, que establece la apertura de los colegios e institutos el próximo lunes, 18 de mayo, para tareas administrativas y de desinfección y limpieza. Esta norma entra hoy en vigor y conttempla la incorporación de los equipos directivos, así como del personal docente o no docente que estos consideren para llevar a cabo las funciones permitidas.

También señala que los centros deben disponer de mascarillas y otros materiales de protección e higiene y que serán de aplicación tanto en centros públicos como privados y concertados. Desde FSIE, sindicato de la concertada, lamentan que se pase la responsabilidad a los titulares de los centros y equipos directivos y rechazan la vuelta a las aulas tanto de los docentes como de los alumnos en la fase 2.