La Justicia falla contra Educación y obliga a ofertar Griego en Bachillerato

La asignatura de Griego se debe ofertar en todos los institutos extremeños. Así lo determina una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz que invalida, por ser contraria a derecho, una resolución de la Consejería de Educación que permitió el año pasado suprimir la materia de los impresos de matricula de Bachillerato en el IES Suárez de Figueroa de Zafra. El juzgado entiende que es un asignatura troncal de opción en el Bachillerato de Humanidades y que debe ser ofertada. Y así será el próximo curso. «La Consejería de Educación acata la sentencia, como no puede ser de otra manera, y recordará a los centros educativos que en el proceso de matriculación del alumnado tienen la obligación de ofertar todas las materias incluidas en decreto 98/2016 de ordenación de currículo de ESO y Bachillerato de Extremadura», aseguró ayer la administración educativa.

La sentencia es el resultado de un recurso que interpuso la Plataforma Educativa Escuela con Clásicos, que ayer mostró su satisfacción por la decisión de la juez. Este instituto de Zafra decidió el curso pasado no ofertar la materia de Griego a los alumnos de 1º de Bachillerato tras un proceso de prematriculación en el que habían determinado que iba a ser solicitada por un grupo inferior a diez alumnos.

Según explica la plataforma educativa, la sentencia reconoce que esta asignatura tiene carácter troncal de opción y debía haber sido ofertada en el proceso de matrícula, además de advertir de que el proceso de «prematriculación», aducido por el centro para suprimirla, no está previsto legalmente, más allá de una mera previsión con fines organizativos ulteriores.

El juzgado tuvo en cuenta los escritos firmados por varios alumnos que atestiguan que había un interés por su parte de cursar la asignatura de Griego el curso pasado pero no tuvieron opción alguna de hacerlo al no ser incluida en los impresos de matrícula. El fallo recuerda que el decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para Extremadura determina que «en ningún caso se podrá limitar la elección de asignaturas pertenecientes a las materias generales del bloque de asignaturas troncales, independientemente del número de alumnos que se matriculen en las mismas».

Para Escuela con Clásicos, la decisión del IES de Zafra de no impartir Griego no es conforme a derecho y causó un perjuicio a los alumnos que hubieran querido estudiar esta asignatura y también al profesor de la materia, que al ver afectado de manera notable su horario y ante el riesgo de que la materia dejara de impartirse, se vio obligado a pedir traslado a un instituto de otra ciudad. Tras la sentencia, la plataforma hace un llamamiento al Ministerio de Educación para que «supervise el cumplimiento de las normas estatales y autonómicas de todas las administraciones con competencias en educación, para que no deje morir a la materia de Griego por ahorrarse un puñado de profesores».