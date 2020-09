«La conectividad no valdrá la pena si no mejoran las habilidades digitales»

La anunciada irrupción de la tecnología 5G se acaba iniciar en la región, con el anuncio de Telefónica esta semana de que ya se ha habilitado en 24 núcleos de población y que a finales de año estará lista en un total de 43, entre los que se incluyen las principales ciudades. María Jesús Almazor, consejera Delegada de Telefónica España, habla durante su visita a Mérida del impacto que el salto tecnológico puede tener tanto para la los usuarios como las empresas, «tanto en calidad de servicios como en calidad de vida». Pero advierte también de que para que la tecnología sea útil hay que incrementar las habilidades digitales, o el esfuerzo de la conectividad se hará en vano.



--Llevamos años oyendo hablar de que llega el 5G y que casi va a revolucionar nuestras vidas. Parece que ese momento ha llegado ¿Qué va a suponer?

--Me gusta decir que el 5G es una nueva tecnología más que una evolución de lo que ya teníamos. Es importante ese matiz porque el 5G nos va a dar servicios y capacidades que no tenían las anteriores tecnologías. Esa es la diferencia más importante y por eso hay un salto cualitativo respecto a lo que es una red 4G.



--¿Pero qué cambio implica esa tecnología para un usuario?

--Hay infinitos casos de uso y servicios. Eso sí, el 5G tiene que ir evolucionando para ir dándonos más servicios. La evidencia más inmediato es hablar de la velocidad en la descarga o en los tiempos de latencia, pero estamos hablando de poder hace una operación a miles de kilómetros de distancia o tener coches que puedan circular de manera autónoma. Se va a notar en calidad de servicios y en calidad de vida, pero no se va a notar de forma inmediata. Lo iremos viendo con la evolución de la tecnología.

¿Hay herramientas ya listas y al alcance de un usuario medio para esta tecnología?

En cuanto a los dispositivos, está aumentando el número de modelos y el precio está empezando a ser más asequible. En cuanto a las empresas, ya tenemos casos de uso real en las que algunas empresas están mejorando las líneas de producción a través del 5G. No hablamos de maquetas, hay casos reales y en unos meses habrá más.



--¿Lo que ha sucedido en los seis últimos meses con cuestiones como el teletrabajo o las clases virtuales por el covid ha cambiado en algo la hoja de ruta?

--Nos hemos dado cuenta de que la tecnología es más esencial de lo que pensábamos, no solo desde el punto de vista laboral, sino también en el personal ¿Qué hubiéramos hecho sin podernos comunicar con nuestras familias durante el confinamiento? Esa videollamada ha sido esencial en ese tiempo. Eso nos ha hecho avanzar mucho, no solo en la tecnología sino en que las personas apreciamos más una buena conectividad.



--¿Estaba preparado el sistema para soportar un tráfico que imagino que habrá sido inusual?

--Sabíamos que teníamos una red robusta y que estaba preparada la red para ello porque llevábamos muchos años preparándola, pero es cierto que nunca lo habíamos probado. La mejor prueba que podíamos hacer es que el día 16 de marzo (primer día laborable del confinamiento) la red aguantó perfectamente. Fue una prueba en tiempo real. La red aguantó muy bien y de hecho este ha sido uno de los pocos países en los que no se ha pedido, por ejemplo, que se redujera la calidad de Netflix.

La tecnología pasó entonces de ser algo importante a ser algo casi esencial para vivir y trabajar.

Yo llevaba ya dos años hablando de que había que adoptar la tecnología y que las empresas tenían que abordar esa transformación digital. Pero es cierto que esta situación ha hecho que las empresas sean más conscientes de que ese proceso de digitalización hay que acelerarlo. Eso es muy importante porque en España la adopción de tecnología es inferior que en el resto de países.



--¿Qué supone ese ese hecho?

--Que por mucha conectividad que tengamos, si no hacemos una adopción mejor, no vamos a ser ese país pionero que tenemos que ser. Nos hemos dado cuenta todos de que tenemos que trabajar mucho administraciones públicas y empresas para mejorar las habilidades digitales de la gente. El esfuerzo de la conectividad no valdrá la pena si no mejoramos esa adopción de la tecnología.



--¿La pequeña empresa y el autónomo, que integran el grueso del tejido productivo en Extremadura, también está haciendo esa apuesta por la digitalización?

--La pandemia ha acelerado ese proceso y ese sentido de urgencia y tenemos cada vez más consultas de pymes para abordar el salto. Pero hay que dejar claro que la transformación digital no es solo incorporar la tecnología. Es eso, pero además, requiere cambiar tu modelo de relación con el cliente, tu modelo de negocio, formar a los empleados... y es cierto que las pymes necesitan una orientación.

--¿El despliegue de fibra óptica se va a mantener en la región?

Ahora mismo estamos en un nivel de cobertura del 65% en Extremadura y nuestro plan es llegar al 100% en el horizonte de 2025. Lo iremos haciendo de forma progresiva en esos cuatro años.

--Las zonas rurales ven en la tecnología una herramienta esencial para crear empleo y retener a los jóvenes ¿Tienen los recursos que necesitan?

Estamos hablando de llegar a coberturas del 100% en el 2025 así que creo que las zonas rurales ya tienen en gran medida la tecnología. Pero sin embargo es en las zonas rurales en las que menor adopción hay a la tecnología.



--¿Está la tecnología, pero no la demanda?

--Así es. En las zonas rurales estamos 20 puntos por debajo de la media europea, pero 20 puntos por encima en conectividad.



--Hace un año que pusieron en marcha en Badajoz la aceleradora de La Atalaya ¿qué balance hace?

--Muy satisfactorio. Hemos acelerado ya 17 startups y de ellas hay 10 que ya están facturando a día de hoy y las tasas de supervivencia media de estas empresas están muy por encima de las que tendrían si no hubieran pasado por esa aceleración. De hecho tenemos una nueva convocatoria en la que convocamos a seis empresas nuevas.